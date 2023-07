Copa do Mundo Feminina terá ausências de jogadoras importantes; veja lista

A treinadora Pia Sundhage, da seleção brasileira, teve que lidar com alguns desfalques antes da Copa.Nesta terça-feira (18)

As seleções enfrentam o desafio de suprir ausências importantes antes da Copa do Mundo Feminina.

A treinadora Pia Sundhage, da seleção brasileira, teve que lidar com alguns desfalques antes da Copa.

Nesta terça-feira (18), a sueca desconvocou a atacante Nycole, em decorrência de uma lesão.

Outra ausência marcante é a de Ludmila, que passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. A atacante foi bastante utilizada por Pia no ciclo de Copa, antes da lesão.

Lorena, que provavelmente seria titular na meta do Brasil, também precisou deixar a equipe de Pia. Com uma lesão mais grave do que o previsto, a goleira também precisou realizar cirurgia no LCA do joelho esquerdo

As principais seleções do Mundial passaram pelo mesmo problema e viram algumas peças ficarem de fora durante o processo.

Confira outras ausências importantes:

Marie-Antoinette Katoto, Amandine Henry e Delphine Cascarino – França

Patri Guijarro, Mapi León e Sandra Paños – Espanha

Christen Press, Catarina Macario, Mallory Swansone e Becky Sauerbunn – Estados Unidos

Janine Beckie – Canadá

Nadia Nadim – Dinamarca

Mana Iwabuchi – Japão

Beth Mead e Leah Williamson – Inglaterra

Vivianne Miedema – Holanda