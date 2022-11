Copa do Mundo do Qatar começa no dia 20

Se você ainda está um pouco perdido em relação à Copa do Mundo 2022, confira abaixo as principais informações

Nicole D’Almeida

Em novembro de 2022 começa a Copa do Mundo da Fifa, maior evento global de futebol. Neste ano, o torneio será sediado pelo Qatar, sendo o primeiro a ser realizado em um país árabe e o segundo na Ásia. Além disso, a novidade fica também por ocorrer no final do ano. Essa é a 22ª edição do torneio quadrienal, que teve início em 1930.

Se você ainda está um pouco perdido em relação à Copa do Mundo 2022, confira abaixo as principais informações, como quando vai começar, quando vai terminar, quais são as datas e horários dos jogos da seleção brasileira, entre outros.

Quando começa a Copa do Mundo 2022?

O torneio começa no dia 20 de novembro, um domingo, com a cerimônia de abertura marcada para as 12h (de Brasília) e a partida inaugural entre Qatar e Equador no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, às 13h (de Brasília).

Originalmente, a partida de abertura seria Senegal x Holanda em 21 de novembro. No entanto, o anfitrião pressionou a Fifa para que sua seleção fosse a primeira a jogar.

Quando é a final da Copa 2022?

A final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 18 de dezembro.

Quando são os jogos do Brasil na na fase de grupos da Copa 2022?

Os jogos da seleção brasileira na fase de grupos acontecem em:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasil x Sérvia

Data e horário: 24 de novembro, às 16h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium

Brasil x Suíça

Data e horário: 28 de novembro, às 13h (de Brasília)

Local: Stadium 974

Camarões x Brasil

Data e horário: 2 de dezembro, às 16h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium

Onde assistir à Copa do Mundo 2022?

A detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2022 na televisão é a Globo, com exclusividade tanto na TV aberta quanto na TV fechada com os canais SporTV (SporTV, SporTV 2 e SporTV 3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As partidas transmitidas pela TV Globo também poderão ser assistidas pelo Globoplay, de maneira gratuita, sem necessidade de assinatura da plataforma, apenas de uma conta Globo.

Já os jogos transmitidos pelos canais SporTV poderão ser conferidos apenas por assinantes do pacote Globoplay + canais ao vivo ou por assinantes de operadoras parceiras de distribuição do SporTV, são elas: DirecTV Go, Vivo Play (streaming da Vivo), Oi Play (streaming da Oi) e Claro TV+ (streaming da Claro).

Neste ano, a Globo não tem exclusividade na transmissão pela internet, portanto, outras plataformas de streaming e de IPTV podem fazer a cobertura do torneio.

Grupos da primeira fase da Copa do Mundo 2022

Serão 32 seleções separadas em oito grupos de quatro:

Grupo A: Qatar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Datas dos jogos da fase de grupos e do mata-mata

O torneio conta com uma fase de grupos de 32 times. Passam para a próxima fase, oitavas-de-final, apenas 16 equipes. Somente as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos sobrevivem.

As fases eliminatórias – oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal, final – são compostas de um jogo único nas quais o vencedor segue em frente e o perdedor vai para casa. Em cada partida eliminatória deve haver um vencedor. Em caso de empate no tempo regulamentar, o jogo vai para prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a partida será decidida nos pênaltis.

Confira as datas:

Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9 a 10 de dezembro

Semifinais: 13 a 14 de dezembro

Partida do terceiro lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

Programação

Durante a fase de grupos, haverá até quatro partidas diárias escalonadas ao longo do dia. As únicas partidas que ocorrerão no mesmo dia e horário são os últimos jogos de cada grupo na primeira fase.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

Na fase de grupos, os jogos ocorrem às 7h, 10h, 12h, 13h e 16h (de Brasília). E, nas fases eliminatórias, os jogos acontecem às 12h e 16h.

As semifinais devem acontecer às 16h. Já a partida do terceiro lugar, em 17 de dezembro, e a final, no dia seguinte, estão marcadas para às 12h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádios da Copa do Qatar

Os jogos acontecerão em cinco cidade e oito estádios diferentes:

Al Khor: Estádio Al Bayt

Al Rayyan: Estádio Internacional Khalifa, Estádio Ahmad Bin Ali e Estádio Education City

Doha: Estádio Al Thumama e Estádio Ras Abu Aboud

Lusail: Estádio Lusail

Al Wakrah: Estádio Al Janoub

Por que a Copa do Mundo será disputada em novembro?

Esta será a primeira Copa do Mundo com início em novembro e término em dezembro, durante os meses de inverno do Hemisfério Norte. Isso por conta das altas temperaturas do verão no Qatar.

As temperaturas de inverno no país, e especificamente na região de Doha, ficam em média entre 21ºC e 25ºC, em comparação com mais de 37ºC no verão da região.