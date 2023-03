Copa do Brasil: Grêmio vence Campinense, em Brasília, por 2 a 0 e se classifica

Embalado pelo torcida e pela ótima fase, o tricolor se prepara para o clássico GreNal, no próximo domingo

Ana Beatriz Carvalho

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias do CEUB)

Em partida no Mané Garrincha, o Grêmio (RS) venceu, nesta quarta (1.3), o Campinense (PB) por 2 a 0 e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Os gols foram de Cristaldo e Ferreirinha. A equipe vai enfrentar o Ferroviário (CE) na sequência.

Embalado pelo torcida e pela ótima fase, o tricolor se prepara para o clássico GreNal, no próximo domingo, pelo Campeonato Gaúcho. Já o Campinense vai com tudo tentar uma vaga nas semifinais em jogo contra o Auto Esporte, pelo Campeonato Paraibano.

Suárez em campo

O Imortal tomou o controle do jogo desde início. A grande atração da noite, Suárez, arrematou logo aos 3 minutos do primeiro tempo, mas sem sucesso. Foi o suficiente para levantar a torcida.

Na sequência, após boa jogada de Cristaldo, Pepê finalizou para mais uma boa defesa de Otávio Passos. O tricolor gaúcho estava embalado e criando boas chances, mas para nas mãos do goleiro adversário.

Com jogo envolvente, o Grêmio se impôs na partida. Após boa movimentação pelo lado direito, a bola sobrou para o tricolor gaúcho após bate e rebate na grande área, e foi embora pela linha de fundo em mais um embate vencido por Otávio Passos.

Mesmo em meio a boa atuação de nomes como Suárez, Bitello e Cristaldo, o goleiro do time paraibano foi o destaque da partida. Apesar dos esforços do goleiro, aos 26 minutos após belo passe de calcanhar do craque uruguaio, Cristaldo castigou o time paraibano e carimbou as redes do Mané Garrincha.

Mesmo com o gol, o Grêmio manteve o ritmo e chegou com perigo na área, de novo nos pés de Luizito. Em noite de gala, o guarda-redes da equipe paraibana defendeu mais um belo chute colocado, dessa vez de Vina.

Mesmo com a atuação apagada do seu time, Otávio Passos foi o nome do primeiro tempo.

Segundo tempo para ampliar

Mesmo tendo o resultado na mão, o Grêmio começou o segundo tempo com intensidade e foi em busca do segundo gol.

No entanto, a primeira chance clara foi para o time da Paraíba. Em chute de fora da área do atacante Mauri, levou perigo para Adriel.

Aos 25 minutos, o atacante uruguaio chegou mais uma vez, mas tem bola defendida por Otávio e, logo em seguida, a arbitragem assinalou seu impedimento.

O tricolor chegava no ataque, mas pecava no terço final do campo e levava pouco perigo ao Campinense no segundo tempo.

Chegando ao final da partida, aos 42 minutos, depois de lançamento de Kannemann, Ferreirinha finalizou para o fundo das redes após belo drible, coroando a boa atuação do imortal e garantindo a vaga para a segunda fase.

Ficha técnica:

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistente 1: Anderson Jose de Moraes Coelho

Assistente 2: Ítalo Magno de Paula Andrade

Quarto árbitro: Rafael Martins Diniz

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kanneman, Reinaldo (Diogo Barbosa); Villasanti, Pepê (Galdino), F. Cristaldo (Diego Souza); Bitello (Thiago Santos), Luis Suárez, Vina (Ferreira). Técnico: Renato Gaúcho.

Campinense: Otávio Passos; Thiago Ennes, Diego Silva, Willian, Bruno Collaço; Guilherme Escuro (Tarcísio), Paulo Victor (Pedro Thomaz), Ramires; Diego Viana (Anicete), Mauri (Carlão), Vanderlan (Thiaguinho). Técnico: Leston Júnior.

Cartões amarelos:

Público: 9.122 pessoas.

Renda: R$ 925.120.