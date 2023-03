Brasília recebe a 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul

A competição acontece em 19 de março, com percurso de 8,5 km. A prova percorre parte dos principais cartões-postais da cidade

Em 2023, a 30ª Corrida das Pontes do Lago chega ao Distrito Federal atraindo atletas de alta performance e corredores de fim de semana de todo o país. A competição que prevê duração máxima de 2h, acontece em 19 de março, com saída confirmada às 7h. O percurso trata-se de um privilégio à parte para os/as competidores (as): se dá no trecho que circunda o caminho entre a Ponte das Garças e a Ponte Honestino Guimarães, tendo sua largada e chegada no estacionamento externo do clube da AABR e o Lago Paranoá como vista e inspiração.

Pessoas interessadas em participar podem realizar as inscrições, até 15 de março, por meio da página https://www.centraldacorrida.com.br/corridadaspontes . As vagas são limitadas!

A competição, já consolidada na capital federal, foi criada em 1989 por Maurício Cavalcanti e desde então, ao longo de seus últimos 33 anos, colocou Brasília entre os principais destinos para a realização de corridas de rua de nosso país. Atletas de projeção nacional e internacional, como Loran Miguelli, Valdenor do Santos, Arnaldo de Sá, Carmen de Oliveira, Solange Cordeiro, Lucélia Péricles entre outros, competiram no trecho que liga as duas pontes.

“No final dos anos 80, eu já morava aqui em Brasília e treinava muito na beira do Lago, onde tinha a ciclovia que passava pelas duas pontes. Naquela época ainda não tinha a terceira ponte. Eu fazia o percurso diversas vezes, me encantei com a paisagem do trajeto, até que um belo dia eu disse: ‘vou fazer uma corrida aqui neste percurso’. E agora estamos aqui, em 2023, na 30ª edição da corrida particular de rua mais antiga da cidade”, relembra e comemora Cavalcanti.

Serviço – 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul

Data: 19 de março

Horário: às 7h

Ponto de partida e chegada: estacionamento externo do clube da AABR

Inscrições: https://www.centraldacorrida.com.br/corridadaspontes

Investimento: R$ 100,00.Mais informações em: www.instagram.com/corridadaspontesdolagosul