Copa do Brasil: sorteio das oitavas acontece nesta terça

A partir das 15h, na sede da CBF, sorteio define os confrontos para os 16 clubes que seguem vivos na Copa do Brasil

Já com os 16 clubes definidos, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será nesta terça-feira (7), às 15h, na sede da CBF, com transmissão pelos canais oficiais da entidade. Ao contrário do que aconteceu no último sorteio, nesta fase não há separação de times melhores ranqueados, ou seja, todas as equipes podem se enfrentar.

Dentre os clubes classificados, 14 estão na elite do Brasileirão. Outros dois clubes, o Bahia e o Cruzeiro, completam os sobreviventes da competição. Além dos confrontos, os mandos de campo dos jogos também serão definidos nesta tarde. O chaveamento até a final será conhecido apenas na próxima fase, quando haverá novo sorteio.

Assim como na terceira fase, o classificado será definido após jogos de ida e volta e, em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. Segundo calendário divulgado pela CBF, a previsão é de que os jogos de ida sejam realizados nos dias 22 e 23 de junho, e a volta está agendada para os dias 13 e 14 de julho.

Premiação

Conhecida por ser a premiação nacional de maior premiação, a Copa do Brasil segue com um valor milionário nesta edição. Quem se classificar para as quartas de final vai receber mais R$ 3,9 milhões. Equipes que entraram na primeira fase e seguem vivos, como Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo, já acumulam uma bolada de R$ 7,67 milhões cada.

Já o Atlético Goianiense e o Goiás, que vieram do “Grupo II” na primeira fase, ou seja, não estavam entre os melhores ranqueados da CBF, já receberam R$ 7,18 milhões.

O resto das equipes que disputarão as oitavas de final entrou apenas na terceira fase. O campeão da Copa do Nordeste (Bahia), da Série B (Botafogo), e os times que se classificaram para a Libertadores (América-MG, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras), arrecadaram, até então, R$ 4,9 milhões.

Classificados para as oitavas de final

América-MG

Atlético-GO

Atlético-MG

Athletico Paranaense

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Palmeiras

Santos

São Paulo