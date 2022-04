Copa do Brasil: Botafogo goleia Ceilândia e encaminha classificação

A vitória teve como destaque a participação do zagueiro Kanu, que marcou duas vezes. O terceiro gol foi de Lucas Piazon

Por Arthur Ribeiro

Agência Ceub / Jornal de Brasília

O Botafogo venceu, nesta quarta (20), o Ceilândia por 3 a 0 na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil e encaminhou classificação para a próxima fase da competição.

A vitória teve como destaque a participação do zagueiro Kanu, que marcou duas vezes. O terceiro gol foi de Lucas Piazon.



A partida

O Glorioso fez sua estreia na competição, já que o título da Série B de 2021 concedeu vaga diretamente para a atual etapa, e fez valer a empolgação dos torcedores nas arquibancadas em vitória tranquila sobre o adversário.

Foto: Gabriel Teles – Agência Ceub – Divulgação Foto: Gabriel Teles – Agência Ceub – Divulgação

Por sua vez, o Gato Preto, uma das sensações do torneio após eliminar Londrina e Avaí, segue na esperança de dar mais um pulo e surpreender no jogo de volta.

Em noite artilheira, o zagueiro Kanu foi o nome do jogo. Dos quatro gols do jogador, dois vieram na noite desta quarta. Além dele, Lucas Piazon marcou seu primeiro pelo alvinegro carioca.

Bola rolando

A partida começou como era esperada, com muita pressão do Botafogo enquanto o Ceilândia se defendia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na primeira metade do confronto, só deu Glorioso, que já teve a primeira chance com Kanu logo aos 3 minutos.

Mais à frente, aos 18 minutos, o zagueiro não perdoou e subiu sozinho para completar a cobrança de escanteio de Daniel Borges e abrir o placar.

Enquanto isso, o Ceilândia sequer esboçou uma tentativa de ataque. Somente aos 27 minutos a equipe candanga conseguiu sua primeira chance, em cabeceada para fora de Roberto Pítio.

Logo na sequência, Filipinho tentou aproveitar um vacilo de Tchê Tchê e finalizou de fora da área para surpreender o goleiro Diego Loureiro, mas o arqueiro conseguiu fazer a defesa tranquilamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda assim, o Botafogo continuou mandando no jogo e, aos 44, teve a melhor chance da partida até então, nos pés de Matheus Nascimento, que desperdiçou.

O jovem atacante recebeu lançamento e conseguiu driblar o zagueiro no mano a mano, mas finalizou em cima do goleiro Matheus Kaiser, responsável por quatro defesas só na primeira etapa.

Fotos: Gabriel Teles – Agência Ceub – Divulgação

De novo, Kanu

No segundo tempo, o domínio que já era evidente se tornou ainda mais claro. Em mais uma cobrança de bola parada, Gustavo Sauer levantou na segunda trave para Kanu, sozinho, escorar para dentro e anotar seu segundo na partida, o segundo do Botafogo.

Aproveitando o embalo, o Glorioso não deixou o Ceilândia respirar e já fez o terceiro, desta vez nos pés da dupla que entrou no intervalo, Victor Sá e Lucas Piazon.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sá aproveitou um erro de passe do Ceilândia no campo de defesa e deu passe na frente para Piazon marcar seu primeiro gol pelo Fogão e encaminhar a goleada carioca.

Com placar confortável, o time de General Severiano começou a cadenciar a partida. Ainda assim, a equipe conseguiu chegar com perigo outras vezes, como as bolas na trave de Victor Sá e Erisson.

Sem forças para reagir, o Ceilândia conseguiu somente se segurar para não tomar mais e esperou pelo apito do árbitro. Fim de jogo, Botafogo 3 a 0 contra o Ceilândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Decepção

O zagueiro Medeiros, do Ceilândia, ficou decepcionado com o resultado. Além da qualidade do adversário, o jogador lamentou os erros cometidos. “Infelizmente nós pecamos. Nos três gols deles, houve falha nossa. Agora é hora de levantar a cabeça”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogador entende que a chance de reversão do placar é remota. “Mas o futebol é jogado. Agora é virar a chave pra série que sabe que a gente já tem jogo e fechar na primeiramente na série B”.

A voz da torcida

O jogo contou com público de 28 mil pessoas nas arquibancadas, incluindo Matheus Maciel Azevedo, 21, que foi apoiar o alvinegro carioca.

Empolgado com a SAF e o novo técnico, o estudante e empreendedor autônomo está na expectativa pelo título da competição e não esconde a animação em ver seu time do coração perto de casa.

“Eu fiquei muito feliz quando foi divulgado que o Botafogo jogaria contra o Ceilândia no Mané Garrincha. É a primeira vez que vou conseguir assistir ao Fogão aqui em Brasília, e ainda mais no momento em que as esperanças com o futuro do clube estão renovadas devido à presença do John Textor. Uma oportunidade rara de acompanhar de perto o Glorioso para quem mora longe do Rio”, diz o torcedor Matheus.

Henderson Daniel Queiroz Gonçalves, 42, também compareceu para apoiar o Fogão. O torcedor admite que o time passa por um momento de transição e que o momento de sonhar ainda não chegou, mas está mais perto e espera ir o mais longe possível na competição.

Na presença dos três filhos, Henderson torce por um futuro melhor para o Botafogo e que os pequenos possam lembrar com carinho deste dia.

“Estou realizando um sonho que a muito tempo almejo! Estava bem frustrado com o clube, com o descaso que vi a vida inteira sendo botafoguense, mas desde o planejamento da SAF e da chegada do Textor percebi que as coisas iriam melhorar e tínhamos motivos para expor novamente nossa paixão! Estou muito feliz em trazer meus filhos”.

Próximos jogos

As equipes agora viram a chave para os compromissos em suas respectivas divisões. O Ceilândia visita o Grêmio Anápolis no próximo sábado (23), pela 2ª rodada da Série D. Por sua vez, o Botafogo também joga fora de casa, contra o Atlético-GO, em Goiânia, às 19h de domingo, pela 3ª rodada da Série A. O jogo de volta da Copa do Brasil será em 12 de maio, no Nilton Santos (RJ).

Data-Hora: 20/04/2022, às 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha

Árbitro: Braúlio da Silva Machado (FIFA – SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV

​Gramado: Regular

​Cartões amarelos: Filipinho (CEI)

Cartões vermelhos:

Gols: Kanu (0-1, 18’/1ºT); Kanu (0-2, 8’/2ºT); Lucas Piazon (0-3, 9’/2ºT)

​

​CEILÂNDIA: Matheus Kaiser; Liel (Fernando Gomes 23’/2ºT), Medeiros, Gabriel Vidal, China (Hiwry 12’/2ºT); Werick, Thiago Gomes (Pacheco/Intervalo); Matheus Guarujá, Filipinho (Peninha 12’/2ºT), Geovane; Roberto Pítio (Hériclis 12’/2ºT). Técnico: Adelson de Almeida.

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Daniel Borges; Del Piage (Lucas Fernandes 22’/2ºT), Barreto (Tchê Tchê 7’/ºT), Patrick de Paula (Lucas Piazon/Intervalo); Gustavo Sauer, Matheus Nascimento (Erison 14’/2ºT), Diego Gonçalves (Victor Sá/Intervalo). Técnico: Luís Castro.