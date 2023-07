Copa de Futsal de Brazlândia reúne cerca de 3 mil atletas até o dia 24

Com entrada gratuita, o tradicional Quadradão acontece na Vila São José, ao lado do Restaurante Comunitário

A Copa de Futsal de Brazlândia – o tradicional Quadradão – vai reunir, até o dia 24, cerca de 3 mil atletas de Brazlândia, de outras regiões administrativas e do Entorno do Distrito Federal. Realizado há 12 anos na cidade, o evento acontece em um novo endereço, na Vila São José, ao lado do Restaurante Comunitário, e tem o apoio da Administração Regional de Brazlândia.

“Agradeço ao nosso governador, que está sempre presente na comunidade, pelo nosso espaço de lazer e esporte tão esperado. É um momento para confraternizar, que é uma forma de manter a comunidade unida”, afirmou o administrador regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves.

Cada time poderá contar com até 20 jogadores e três membros da comissão técnica. São nove categorias masculinas, com 144 times, e uma feminina, com 16 times. A final está marcada para o dia 24 e os vencedores serão premiados com medalhas e troféus.

Segundo a Associação Cresce DF, organizadora do evento, o objetivo do campeonato é incentivar a prática de esportes e de hábitos saudáveis, além de desenvolver as potencialidades físicas e desportivas de futuros atletas da cidade.

Copa de Futsal de Brazlândia – Quadradão

Data: até 24 de julho

Hora: das 9h às 18h, com entrada gratuita

Local: Arena Quadradão – Vila São José – Brazlândia (DF)

Com informações da Agência Brasília