Convocação da seleção para jogos das Eliminatórias em outubro será dia 24

Na data, os clubes ingleses vetaram presença dos atletas em partidas das seleções de países que estão na lista vermelha da Covid

A CBF confirmou nesta quarta-feira (15) que a convocação da seleção brasileira para a rodada tripla das Eliminatórias de outubro será no dia 24 de setembro. Inicialmente, a comissão técnica trabalhava com o planejamento para que a lista fosse divulgada na sexta-feira (17). Os adversários do Brasil no mês que vem serão Venezuela (7), Colômbia (10) e Uruguai (14) em Caracas, Barranquilla e Manaus, respectivamente.

Nesta semana, a Fifa tem uma série de reuniões com a Premier League e o governo britânico para buscar um denominador comum sobre a liberação dos jogadores para os jogos das seleções. Na data Fifa de setembro, os clubes ingleses vetaram presença dos atletas em partidas das seleções de países que estão na lista vermelha da Covid-19. O Brasil foi um deles.

A preparação da seleção brasileira será diferente e não terá Granja Comary. A apresentação será em Bogotá, na Colômbia, em 4 de outubro. Na capital colombiana, Tite fará os três primeiros treinos. A viagem para a Venezuela será um dia antes do jogo.

Depois, a logística prevê retorno ao solo colombiano para o segundo jogo. Cumprido o compromisso do dia 10, o Brasil vai a Manaus e completa a perna para a terceira partida da data Fifa.