Contratado há um mês, Walter ainda não estreou por clube do RS

Walter foi contratado no início de agosto e a chegada oficializada no dia 17. No entanto, ele ainda não trabalha com os companheiros de time.

MARINHO SALDANHA

(UOL/FOLHAPRESS) Walter acertou sua transferência para o São Borja, da terceira divisão gaúcha, há praticamente um mês, mas ainda não se apresentou ao time. Mas não se trata de qualquer falta de comprometimento ou irresponsabilidade. Houve um acordo para que ele chegasse mais tarde. Walter foi contratado no início de agosto e a chegada oficializada no dia 17. No entanto, ele ainda não trabalha com os companheiros de time. O atacante firmou um acordo que se apresentaria mais tarde ao clube, permanecendo no Recife até então. Sua chegada à cidade do interior gaúcho está prevista para esta quarta-feira (6). Nesta quinta (7), o São Borja planeja uma festa de apresentação, realizada no CTG Tropilha Crioula. Além do contato entre o atleta e a torcida, estão previstas atividades como desfile de musas do clube e sorteio de ingressos para os jogos da terceira divisão. Como apurou o UOL, Walter manteve uma rotina de exercícios no Nordeste brasileiro, onde resolveu problemas particulares que pesaram em sua decisão de deixar o Pelotas. Ainda no RS, ele participou de uma série no YouTube onde perdeu 11 kg e recebeu R$ 11 mil como prêmio. Visivelmente mais magro, Walter terá aproximadamente 15 dias para se integrar ao grupo do São Borja. A primeira partida com a camisa da equipe da fronteira deve ser o jogo de abertura da Série B, contra o Santo Ângelo. Hoje aos 34 anos, Walter iniciou carreira no Inter e ainda passou por Porto, de Portugal, Cruzeiro, Fluminense, Goiás, Athletico-PR, entre outros clubes.