Conselho Deliberativo do Santos pode impedir a contratação de Robinho

A nova contratação do Santos, o atacante Robinho, pode ter sua negociação cancelada pelo Conselho Deliberativo do Clube. A reunião que vai determinar o futuro do jogador no Peixe está marcada para a próxima quarta-feira (21). Hoje (16), o globoesporte.com publicou os diálogos de Robinho e amigos que estão no processo de violência sexual na Itália.

A repercussão foi tanta que a #LevantaoRobinho está nos assuntos mais comentados do momento no Twitter. A hashtag se refere a uma campanha para os zagueiros marcarem de perto o atacante.

De acordo com o jornal O Lance, como o Santos está no período de eleição presidencial, toda a e qualquer transação de chegada e saída de atletas precisa da validação dos conselheiros.

Robinho foi condenado em primeira instância e nega ter praticado o crime. Em um dos diálogos, o atacante assume que fez sexo oral com a vítima e lembrou que ela estava ‘completamente bêbada’. A episódio aconteceu em 2013 quando Robinho atuava pelo Milan.

Se os conselheiros do Peixe aprovarem a contratação do atacante, Robinho estará disponível para estrear contra o Fluminense, no dia 25 de outubro.

Vale lembrar que desde o anúncio da contratação de Robinho, o clube foi duramente criticado nas redes sociais por torcedores e membros da imprensa.