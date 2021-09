Conmebol confirma que Flamengo x Barcelona acontecerá no Maracanã

A partida, iria acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, pois a liberação de público do estádio é maior que a do Maracanã

A semifinal da Libertadores entre Flamengo x Barcelona acontecerá no Maracanã. A informação foi confirmada pela Conmebol nesta quarta-feira, 8. A partida, iria acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, pois a liberação de público do estádio é maior que a do Maracanã. Porém, é o estádio carioca que será o palco da partida.

Para compensar a diferença de liberação de público nos dois estádios, a prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a liberação de 35% a 50% do público no Maracanã para os próximos três jogos do Flamengo. Dois desses jogos serão contra o Grêmio, pela Copa do Brasil e Brasileirão, além do duelo com o Barcelona, pela Libertadores. O jogo acontecerá no dia 22 deste mês, às 21h30.

Uma nota divulgada pela Conmebol confirma a informação “A direção de competições de clube da Conmebol informa que a partida entre Flamengo e Barcelona, pelas semifinais da Libertadores, trocou de cenário de disputa”, informa.

A logística de realizar do jogo no Maracanã foi o que pesou para a decisão, já que não existe necessidade de hospedagem dos jogadores, bem como o fretamento de um voo. Com a mudança de local, os torcedores que compraram passagens e ingressos para o Distrito Federal foram prejudicados. Ainda não existem informações de como o clube vai compensar os prejuízos.