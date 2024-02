Como arquibancada reage à briga por vaga entre Gabigol e Pedro no Flamengo

Tite quase não usou Gabigol e Pedro juntos desde que chegou ao Flamengo, e a disputa por um lugar entre os 11 ganhou um novo capítulo.

RIO DE JANEIRO

(UOL/FOLHAPRESS)

Tite quase não usou Gabigol e Pedro juntos desde que chegou ao Flamengo, e a disputa por um lugar entre os 11 ganhou um novo capítulo. No clássico contra o Botafogo, o titular saiu vaiado, enquanto o reserva entrou aplaudido.

A torcida do Flamengo fez a primeira manifestação mais forte sobre a disputa. Apesar do apoio a Gabigol em outras ocasiões, Pedro ainda não tinha sido criticado desta maneira no estádio, ainda mais sendo substituído pelo concorrente direto.

Gabigol ouviu aplausos desde o momento que foi chamado para entrar. Ele entrou somente no segundo tempo da partida, já na reta final. O jogador segue aguardando o clube definir a renovação do contrato, que vai até o fim deste ano.

Pedro deixou o campo vaiado e já tinha ouvido protestos ao longo da partida. A torcida começou a perder a paciência com os erros do time todo e o atacante foi alvo durante o jogo.

Gabi entrou na partida de maneira enérgica. Ele incentivou companheiros e chamou a torcida para cantar, colocando ainda mais pressão em um momento chave do clássico.

JUNTOS OU CONCORRENTES?

No momento, a dupla concorre no Flamengo. Tite já admitiu desde a chegada que poderia usar os dois juntos, mas praticamente não fez essa escolha durante os jogos. Ano passado, contra o Atlético-MG, eles ficaram cerca de 25 minutos em campo ao mesmo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Usar os dois depende da situação do meio de campo. Quando Arrascaeta, por exemplo, não tiver condições de terminar um jogo, eles podem ser acionados como dupla. Foi uma possibilidade levantada durante o clássico com o Botafogo, mas não aconteceu.

A única partida em que isso aconteceu em 2024 foi contra o Audax Rio. O camisa 10 entrou no intervalo e os dois atuaram por todo o segundo tempo juntos.

Fora do Rio, Pedro recebeu apoio. Na partida em Belém, diante do Sampaio Corrêa, ele acabou ficando no banco poupado para o jogo diante do Vasco. No aquecimento, ouviu pedidos da torcida para que entrasse em campo. Nessa mesma partida, Gabigol marcou pela primeira vez na temporada e também foi celebrado.

Tite disse não ter ouvido as vaias. Ao lado de Cléber Xavier, um dos auxiliares, ele falou sobre a impaciência da torcida durante a partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A torcida deu apoio, estava impaciente pelo resultado. A gente tem que entender. Às vezes tocava a bola de lado e reclamava. Mas não pode perder a consciência. Achar que vai sair de qualquer jeito e fazer o gol. Os atletas precisam ter maturidade. Titularidade é a sequência de jogos que vai dando. É a briga, a disputa. São os momentos de cada um. O Pedro tem sido goleador. Gabi também. Tem a possibilidade em momentos estratégicos dos dois”, disse Tite.