Como adquirir novos amigos para assistir a Copa do Mundo

O novo aplicativo busca criar uma rede de usuários que têm interesse em conhecer amigos para assistir a Copa do Mundo reunidos

Com o fim das eleições deste ano – assunto que ferventou os noticiários nos últimos meses – o próximo tema com todo o destaque merecido é a Copa do Mundo FIFA 2022. De acordo com números da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o evento será assistido por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo, ultrapassando os 3,5 bilhões de pessoas (número recorde) da edição da Copa do Mundo na Rússia, em 2018.

Em um momento de tanta alegria, reunir os amigos é essencial para torcer para o país no futebol. Uma das ferramentas para isso é o ANIMAÍ, lançado no começo deste ano. Aquelas pessoas que estão sem companhia, recém-separadas, em nova moradia querendo fazer amigos pela vizinhança ou até mesmo informar qual o melhor ambiente para juntar uma galera e vibrar pela taça brasileira podem aproveitar o aplicativo que é totalmente voltado para o encontro com o intuito de novas amizades.

Com o cadastro de um novo evento e a partir de três pessoas inscritas, o bate papo é liberado para marcar os detalhes da reunião. A idealizadora do Animaí, psicanalista e Mestre em Psicologia, Rita Martins, afirma que momentos de descontração são tão importantes quanto um boa noite de sono. “Assim como um boa noite de sono é essencial para reparar o esgotamento físico, o lazer também é uma forma de descanso, porque auxilia na higiene mental e na reparação emocional. Isso ajuda a diminuir as chances de quadros como ansiedade e depressão e alivia a sensação de estresse do dia a dia”, explica Rita, que fundou o Animaí, juntamente com o publicitário Lucas Maia.

Rita Martins foi a idealizadora do aplicativo. Foto: Divulgação

Diferente dos aplicativos de relacionamento e paquera, a ferramenta não tem o objetivo de conectar pessoas para encontros amorosos ou sexuais, mas criar uma rede de usuários que têm interesse em conhecer amigos e se divertir em uma programação de entretenimento como assistir a Copa do Mundo reunidos.

Segundo Lucas Maia, as funcionalidades do aplicativo também representam um diferencial na busca por companhia. “O ANIMAÍ filtra os tipos de atividades/interesses em comum e dias da semana. Além disso, a partir da geolocalização, é possível selecionar os bairros de preferência para assistir os jogos. Para de descaracterizar o modelo de paquera, o aplicativo não fornece fotos dos usuários, não especifica a idade e permite o encontro a partir de três pessoas”, revela.

O aplicativo pode ser baixado pelas plataformas Android e IOS e está disponível em todo o território nacional. Provisoriamente, o ANIMAÍ pode ser baixado de forma gratuita. Na versão paga, os valores são de R$ 9,90 mensais (assinatura semestral) ou R$ 15,90 (assinatura mensal). Saiba mais: www.animai.com.br.