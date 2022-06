Comentarista rasga dinheiro ao vivo para criticar o Flamengo

Paulo Vinícius Coelho, do SporTV, detonou o clube carioca após derrota na Copa do Brasil

O comentarista Paulo Vinícius Coelho, do SporTV, surpreendeu os colegas de bancada do programa “Troca de Passes” e os telespectadores ao rasgar ao vivo uma cédula de R$ 20. O episódio aconteceu após a derrota do Flamengo para o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. PVC, como é o jornalista mais conhecido, revelou que iria “imitar” as recentes decisões da diretoria do clube carioca, quando tirou da carteira e rasgou o dinheiro.

“Gastar R$ 22 milhões em rescisões de contrato de quatro técnicos em 18 meses… deixa eu ver se eu tenho uma nota de R$ 20”, começou Paulo Vinícius antes de tirar a carteira do bolso. “Tenho! É fazer isso aqui!”, continuou o comentarista e logo em seguida, ele rasgou a cédula ao meio.

“O que é isso! Meu Deus! Me passa aqui o Pix”, gritou a apresentadora Camila Carelli ao ver a cena. “Mas é isso! Eu colo depois, eu vou colar depois!”, respondeu o jornalista, guardando novamente a cédula no bolso. Não demorou muito para que PVC recebesse muitas críticas e algumas mensagens de apoio dos internautas pela atitude.

Com certeza, Paulo Vinícius checou as redes sociais e acabou pedindo desculpas pela situação que viralizou. Ele acabou prometendo fazer uma doação por causa do “ato falho”. “Vou recuperar minha cédula e, amanhã, vou fazer uma doação de R$ 200 em quentinhas para compensar o ato falho que cometi. Peço desculpas”, disse ele antes do encerramento do programa.