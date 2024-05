Começa a segunda etapa do Candangão de Poker: um evento imperdível para os amantes do esporte mental

No coração do Brasil, Brasília se prepara para sediar a segunda etapa do Candangão de Poker, um evento que promete agitar a cena do poker na região. Com início marcado para o próximo dia 5 de maio, às 15:00 horas, e término no dia 10 de maio, o Candangão é uma verdadeira celebração do esporte mental, reunindo jogadores de todas as idades e habilidades em uma competição emocionante. O Circuito satélite de poker brasiliense é composto por oito torneios distintos, sendo 4 etapas do Candangão e 4 etapas do Campeonato Brasiliense de Poker(CBP). Este circuito serve como uma plataforma para identificar os jogadores mais talentosos que representarão Brasília no Campeonato Brasileiro de Poker, que acontecerá em São Paulo no segundo semestre do ano.



Os torneios oferecem oportunidade única para os jogadores demonstrarem suas habilidades e estratégias. Com um total de R$ 200.000,00 em premiação garantida, o Candangão atrai tanto jogadores amadores quanto profissionais em busca da glória e da oportunidade de ganhar uma parte do prêmio em dinheiro. O Candangão é um evento oficial da Federação Brasiliense de Poker, contando com o apoio fundamental do P2W Poker Club, um dos maiores clubes de poker do país. Parceria que tem sido essencial para o sucesso e a organização dos torneios, garantindo uma experiência de alta qualidade para todos os participantes.



Inscrições e Programação



As inscrições para os torneios do Candangão podem ser feitas até o dia de cada evento, proporcionando flexibilidade para os jogadores planejarem sua participação. Com valores de inscrição que variam de gratuita a R$ 350,00, há opções para todos os bolsos e níveis de habilidade. A programação completa do Candangão está disponível no site oficial do P2W Poker Club, onde os interessados podem conferir os horários, estruturas dos torneios e muito mais. Acesse o link: Https://p2wpokerclub.com.br/candangao-2024-2a-etapa-estruturas/ , ou acesse o site do P2W Poker Clube: https://p2wpokerclub.com.br/ e conheça muito mais sobre a modalidade em Brasília.



Se você é um apaixonado por poker ou está apenas começando a explorar o mundo deste fascinante jogo de cartas, esta é uma oportunidade única para vivenciar toda a emoção e adrenalina que o esporte tem a oferecer. Não importa se você é um jogador experiente ou um novato curioso, o Candangão tem espaço para todos. Venha participar, assistir e se surpreender com este esporte envolvente que conquista cada vez mais fãs em todo o país e no mundo.

Distribuindo as cartas em Brasília

O boom do Poker em Brasília é parte de uma onda de crescimento que atravessa o Brasil. Nos últimos anos, Brasília assiste a um crescimento extraordinário no mundo do poker. Com um único clube ativo destinado ao jogo, o P2W Poker, no setor Hoteleiro Norte, a cidade vem se destacando no desenvolvimento da modalidade. O jogo, que já foi considerado de entretenimento de nicho, agora está se tornando uma paixão nacional, com o aumento no número de jogadores de torneios e espaços dedicados ao poker. Na capital federal, esse movimento está se firmando como um fenômeno, um epicentro de desenvolvimento do jogo em toda a região centro oeste, e, ainda, levando a cidade a ser um dos maiores pólos da modalidade no Brasil.



Em parte, esse desenvolvimento na capital e, no país, pode ser atribuído a mudança de entendimento pela sociedade, sobre o poker como esporte. Desde a legalização do jogo pelo governo, o esporte não é mais visto como um jogo de azar, de pura sorte, mas sim como jogo de habilidade, estratégia, análise de comportamento, lazer e diversão. Houve um tempo em que o poker era visto com desconfiança em Brasília. Com aura de ilegalidade, destinado a ser disputado em ambientes clandestinos, ou em jogatinas caseiras, promovidas pelos amantes do jogo. Além disso, o Brasil está se destacando cada vez mais no cenário internacional do jogo. Jogadores brasileiros têm conquistado títulos e prestígio ao redor do mundo, consolidando a reputação do país como um celeiro de talentos no mundo do poker.



Para entender completamente a ascensão meteórica do poker em Brasília e no Brasil, é essencial examinar os números por trás desse fenômeno. Dos números de jogadores aos montantes impressionantes de prêmios em dinheiro distribuídos, cada estatística conta uma parte da história do poker em ascensão. De acordo com dados da Federação de Poker de Brasília (FPB), o número de jogadores registrados aumentou em média 15% ao ano desde 2018. Em termos de torneios, a cidade de Brasília hospeda mais de 300 torneios anuais, sendo que cerca de 20 deles, de relevância nacional, como as etapas do campeonato Brasiliero de Poker, do campeonato Brasiliense e, torneios com a distribuição de grandes valores em prêmios. Variando de pequenos eventos locais a torneios que atraem jogadores de todo o país, o cenário brasiliense é movimentado.

No Brasil como um todo, os números são ainda mais impressionantes. Segundo a CBTH, Confederação Brasileira de Texas Holdem(modalidade mais jogada em todo o mundo), estima-se que haja mais de 7 milhões de jogadores de poker em todo o país, com mais de 500 mil participantes em torneios registrados anualmente. Ainda, de acordo com a CBTH, o número de jogadores de poker no Brasil cresceu mais de 50% nos últimos cinco anos. Esse aumento significativo se deu também, proporcionalmente, em relação aos jogadores em Brasília.

O volume de premiações em dinheiro distribuídas em torneios de poker em Brasília e no Brasil é uma indicação clara do crescimento econômico da indústria. Em 2023, os torneios realizados em Brasília distribuíram um total de mais de R$10 milhões em prêmios em dinheiro, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre de 2024, esse crescimento continuou, com um aumento de 10% no volume de premiações em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo um total de R$3,5 milhões distribuídos em torneios locais. Além disso, o poker tem contribuído significativamente para os cofres públicos por meio da arrecadação de impostos. Em 2023, estima-se que os torneios de poker realizados em todo o Brasil tenham gerado mais de R$100 milhões em impostos sobre prêmios e atividades relacionadas.

Um outro fator que chama a atenção é o crescimento do número de jogadores profissionais de poker no Brasil, à medida que mais pessoas buscam transformar sua paixão pelo jogo em uma carreira lucrativa. Estima-se que haja atualmente mais de 2 mil jogadores profissionais registrados no país, competindo em torneios locais e internacionais. Além de jogadores muitos se dedicam a dar aulas , mentorias e consultorias, criando um mercado de trabalho associado ao mundo da modalidade. Esses profissionais estudam anos e têm, em geral, vasta biblioteca sobre os aspectos intelectuais e comportamentais sobre o jogo e os jogadores.

É importante e fundamental, destacar as questões da educação e conscientização dos clubes, federações e especialmente, jogadores, na medida que o poker continua a crescer em popularidade. É crucial garantir que todos estejam bem informados sobre os riscos associados ao jogo. Apesar de ser um jogo de estratégia, e mental, ainda existe o fator sorte, como advertem os especialistas na modalidade, pode chegar a diferentes níveis de probabilidades, de acordo com o tipo de modalidade de jogo(Texas Holden, Omaha e outros). É necessário, e faz parte também, dos aprendizados do poker, o desenvolvimento do autocontrole e da aceitação do resultado do jogo.

Os números não mentem: o poker está deixando uma marca indelével em Brasília e no Brasil como um todo. Com seu impacto econômico crescente, oportunidades de emprego, e uma comunidade de jogadores apaixonados, o poker está solidificando seu lugar como uma força a ser reconhecida no cenário nacional e internacional da modalidade.

Serviço



Evento : 2ª etapa Candangão de poker

Quando: De 5/05 à 10/05

Horário: Á partir das 15:00 horas

Inscrições: Direto com a organização na sede do P2W

Local: SHN Q. 2 BL C – Asa Norte, Brasília – DF, 70702-030

Telefone/Whatsapp:

61 998301959 – Achiles Pantazopoulos

61 999 75 40 75 – Cid Furtado Filho