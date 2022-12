Coman é alvo de insultos racistas nas redes após perder pênalti contra Argentina

Para ofender Coman, os agressores usaram emojis de macaco, o criticaram por ter sido um dos cobradores de pênalti

O atacante Kingsley Coman, atacante da seleção francesa e do Bayern de Munique, foi vítima de insultos racistas nas redes sociais depois de desperdiçar um pênalti contra a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Para ofender Coman, os agressores usaram emojis de macaco, o criticaram por ter sido um dos cobradores de pênalti, e ainda acusaram o jogador, nascido em Paris, de não ser francês.

Muitos usuários rebateram os xingamentos e foram solidários a Coman, elogiando o atacante e pedindo, com palavras de incentivo, para que erguesse a cabeça e ignorasse os comentários racistas.

O erro do francês ajudou os argentinos a sagraram-se campeões da Copa, neste domingo, pela terceira vez na história do país sul-americano. A final foi decidida nas penalidade após uma partida emocionante que terminou empatada por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.

Coman começou a decisão do banco de reservas, e entrou no jogo no segundo tempo. O jogador teve participação fundamental no empate da França, no final da segunda etapa do tempo regulamentar. Foi ele quem roubou a bola de Messi e iniciou a jogada que terminou com o gol de Mbappé, o segundo do francês no jogo.

Nas penalidades, contudo, Coman chutou a bola nas mãos de Martínez e ainda viu o companheiro Tchouameni desperdiçar a segunda cobrança dos franceses. A Argentina. por outro lado, foi cirúrgica. Acertou todas as quatro cobranças e conquistou o tricampeonato.

Não é a primeira vez que jovens jogadores negros sofrem insultos racistas após falhar em decisões. Os ingleses Rashford e Saka também foram alvos de ofensas depois de perderam suas penalidades na final contra a Itália, na Eurocopa 2020, disputada em 2021. Os erros acabaram sendo valiosos para os italianos, que também conquistaram o título na ocasião.