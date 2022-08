Com vantagem, Fluminense recebe o Fortaleza para confirmar vaga na semifinal da Copa do Brasil

A partir das 20h, a bola rola hoje no Maracanã para o duelo entre Fluminense e Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo serviço de streaming da Amazon.

No jogo de ida, o tricolor carioca venceu por 1×0 no Castelão, e agora tem a vantagem do empate. O Fortaleza precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar de forma direta. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Fluminense

O Fluminense estava há 13 jogos sem perder, mas acabou derrotado pelo Internacional no último domingo por 3×0. Com todos os jogadores á disposição, o técnico Fernando Diniz deve mandar à campo o time que venceu no jogo de ida.

Lesionados, David Braz e Alan não foram relacionados.

Fortaleza

Do outro lado, o Leão de Pici vive um bom momento, já que conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão após vitória no clássico contra o Ceará. São três vitórias seguidas – a última derrota foi justamente contra o Fluminense no jogo de ida.

Para o jogo de hoje, Vojvoda Juninho Capixaba, que está suspenso. Lucas Crispim se recupera de desconforto muscular na coxa e é dúvida.

Ficha técnica

Fluminense x Fortaleza

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – 17/08/2022, às 20h – jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

Assistente 2: Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)