Com técnicos interinos, Athletico-PR e Red Bull Bragantino empatam em jogo fraco

Após dispensarem seus treinadores por causa de uma sequência de derrotas, Athletico-PR e Red Bull Bragantino voltaram a pontuar, mas não passaram de um empate por 1 a 1 na Arena da Baixada, na noite desta quarta-feira, em Curitiba (PR), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico, que vinha de quatro derrotas seguidas, chegou aos sete pontos e ocupa agora a 13ª posição. Já o Bragantino, com um ponto a menos, está na 17ª posição, dentro da zona do rebaixamento.

O jogo começou movimentado e o Athletico saiu na frente aos 16 minutos, com Geuvânio. Erick fez a jogada e tocou para o atacante, que ainda deu um belo drible em Edimar antes de encher o pé e mandar para o fundo do gol.

A resposta do Bragantino foi em grande estilo. Aos 29 minutos, Matheus Jesus lançou para Claudinho, que deu um lindo toque por cobertura surpreendendo o goleiro Santos e empatou com um golaço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda etapa, o ritmo caiu, as defesas passaram a levar a melhor sobre os ataques e o jogo ficou mais disputado no meio-campo, com forte marcação.

Os treinadores interinos até tentaram promover substituições ofensivas, mas nada parecia surtir efeito. No Athletico, Eduardo Barros colocou jogadores mais incisivos, como Carlos Eduardo, Fabinho e Walter.

O Bragantino não ficou atrás e o técnico Marcinho tentou reforçar o ataque com Bruno Tubarão, Ytalo e Morato. Mesmo assim, ninguém mais movimentou o placar e o jogo terminou com um empate ruim para as duas equipes.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino recebe o Palmeiras no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, enquanto o Athletico encara o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 x 1 RED BULL BRAGANTINO

ATHLETICO-PR – Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington (Richard), Erick (Carlos Eduardo) e Léo Cittadini; Geuvânio (Christian), Bissoli (Walter) e Pedrinho (Fabinho). Técnico: Eduardo Barros (interino).

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ricardo Ryller (Uillian Correia), Matheus Jesus (Lucas Evangelista) e Claudinho; Artur (Morato), Jan Hurtado (Ytalo) e Leandrinho (Bruno Tubarão). Técnico: Marcinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS – Geuvânio, aos 16, e Claudinho, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Khellven (Atlético-PR); Claudinho e Bruno Tubarão (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).