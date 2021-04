Com Recopa e Supercopa do Brasil, Palmeiras pode faturar R$ 12 milhões

O torneio da Conmebol, que será disputado contra o Defensa y Justicia (ARG), terá uma premiação avaliada em R$ 7 milhões

A próxima semana será de decisões para o Palmeiras. Entre esta quarta-feira (7) e o próximo dia 14, o clube paulista disputará a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. No melhor dos cenários, caso levante as duas taças, pode faturar até R$ 12 milhões.

O torneio da Conmebol, que será disputado contra o Defensa y Justicia (ARG), terá uma premiação avaliada em R$ 7 milhões. Os comandados de Abel Ferreira decidem no Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Já a competição da CBF, que acontecerá no próximo domingo (11), em jogo único, no mesmo palco citado acima, contra o Flamengo, terá valores que podem chegar a R$ 5 milhões, como foi feito no ano passado.

Porém, vale levar em consideração a possibilidade de o Palmeiras não conquistar os títulos. Ainda assim os cofres do Palestra Itália teriam uma entrada importante pelas participações, que equivale a R$ 6,2 milhões, sendo R$ 4,2 milhões da Recopa e R$ 2 milhões da Supercopa.

