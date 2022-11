Com orquestra de Heliópolis, Iza cantará o Hino Nacional no GP de São Paulo

A cantora pop Iza vai cantar o Hino Nacional, com o acompanhamento da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, na pista do Autódromo de Interlagos

Cada vez mais preocupado com o entretenimento além do asfalto, o GP de São Paulo de Fórmula 1 contará com duas atrações especiais no domingo. A cantora pop Iza vai cantar o Hino Nacional, com o acompanhamento da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, na pista do Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

“Vai ser muito importante cantar o Hino nesse momento”, disse a artista, que já tem currículo em eventos esportivos. “Eu cantei uma vez o Hino Nacional no Rio Open 2019, e já foi uma experiência incrível. É uma honra para mim, nesse momento da minha carreira, poder fazer isso em um evento que é histórico para o nosso País, onde já fomos tão bem representados.”

A autora de hits como “Gueto”, “Pesadão” e “Dona de Mim” disse que vai realizar um sonho ao estar no principal autódromo do Brasil. “Eu nunca estive em Interlagos, vai ser a realização de um sonho”, comentou cantora, indicada ao prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, em 2018.

Pela primeira vez, o hino do GP brasileiro terá o acompanhamento de uma orquestra sinfônica. O projeto criado em 1996 em Heliópolis estará ao lado de Iza alguns minutos antes das 15h, horário marcado para a largada.

Nos últimos anos, a organização do GP tem se alinhado à busca dos atuais gestores da F-1 por mais entretenimento nos finais de semana de corrida. Em outras edições, as cantoras escolhidas foram Anitta, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Fafá de Belém.

Iza começou a entrar no clima de F-1 já na terça-feira, quando jantou na companhia do piloto Lewis Hamilton e do cantor Seu Jorge. O encontro foi registrado pelas redes sociais da artista. O heptacampeão mundial também publicou a foto com os brasileiros em seu perfil no Instagram.