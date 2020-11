Com melhor campanha, Palmeiras inicia mata-mata da Libertadores no Equador

PUBLICIDADE

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP

Líder geral da fase de grupos da Libertadores, com cinco vitórias e um empate nas seis partidas disputadas, o Palmeiras inicia nesta quarta-feira (25), às 19h15 (de Brasília), a disputa das oitavas de final contra o time de pior campanha, o equatoriano Delfín, que obteve apenas duas vitórias, um empate e três derrotas no grupo do Santos.

O duelo de ida do mata-mata será realizado na cidade litorânea de Manta. A volta será quarta-feira que vem (2), no Allianz Parque.

Mesmo cheio de desfalques, por causa de lesões e de jogadores contaminados pela Covid-19, o Alviverde se mantém forte nas competições que disputa. Além da Libertadores, a equipe do técnico Abel Ferreira está na briga pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão.

O time equatoriano, por outro lado, possui um elenco mais modesto e não vem bem na temporada. Além de ter somado apenas sete pontos na fase de grupos (assim como o Libertad), a equipe do técnico argentino Miguel Ángel Zahzú vem de quatro jogos sem vencer e tem apenas 41% de aproveitamento na volta da pandemia. Possui chances mínimas de manter o título da Liga Equatoriana, conquistada em dezembro passado.

Desde setembro, o Delfín entrou em campo 24 vezes e venceu apenas 8, com 6 empates e 10 derrotas. Do início ano até agora, o clube já teve duas trocas de técnico. Começou com o espanhol Ángel López mas, devido aos maus resultados, ele foi substituído pelo argentino Carlos Ischia, que nem chegou a disputar a Libertadores, sendo demitido antes para a entrada de Zahzú.

Apesar dos problemas para escalar seus melhores jogadores, o técnico Abel Ferreira espera montar um time suficientemente competitivo para voltar para casa com a vitória. Em último caso, o empate já estaria de bom tamanho, uma vez que no duelo de volta já deverá ter mais opções para atuar.

Até pela incerteza de quem poderia ou não entrar em campo, o comandante treinou a equipe com três zagueiros na atividade desta terça-feira (24), na Academia de Futebol.

A princípio, Luan, Gustavo Gómez e Renan devem formar o trio defensivo, que também pode ter Emerson Santos no lugar de Luan.

No restante da equipe, a espinha dorsal do time deve ter o goleiro Weverton, o lateral direito Marcos Rocha e os meias Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima.

As demais posições devem ser confirmadas momentos antes da partida, já que alguns jogadores, como Gabriel Menino, Luan, Danilo e Rony, dependem do exame de Covid-19 para entrar em campo. É certo que Gustavo Scarpa e Gabriel Verón estão fora do confronto.

DELFÍN

Banguera; González, Rodriguez, Ale, Nazareno; Ortiz, Noboa (Benitez), Rojas, Villava, Corozo; Carlos Garcés. T.: Miguel Ángel Zahzú

PALMEIRAS

Weverton; Emerson Santos, Gustavo Gómez, Renan; Marcos Rocha, Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima, Mayke; Marcelinho (Gabriel Menino), Fabrício (Rony). T.: Abel Ferreira

Estádio: Jocay, em Manta (EQU)

Horário: 19h15 desta quarta-feira

Juiz: Leodán González (URU)

As informações são da FolhaPress