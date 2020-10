Com lesão no joelho, Henrique passará por cirurgia no Cruzeiro

PUBLICIDADE

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Cruzeiro, o volante Henrique será desfalque por tempo indeterminado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube mineiro, o jogador de 35 anos precisará ser submetido a uma cirurgia no joelho direito “nos próximos dias”.

O jogador será operado para corrigir uma lesão no menisco lateral do joelho. Ele começou a reclamar de dores no local no sábado passado, ainda durante treinamento, em Atibaia (SP), onde o Cruzeiro estava concentrado. O volante, então, foi liberado para voltar a Belo Horizonte, onde foi reavaliado e submetido a exames.

Henrique acabou sendo desfalque no empate sem gols com o Oeste, no domingo, fora de casa. E agora se tornou baixa por tempo indefinido. O Cruzeiro evitou apontar uma estimativa de data para o retorno do atleta, que acumula 524 partidas pela equipe, oito delas neste ano.

Referência no meio-campo cruzeirense nos últimos anos, Henrique vive má fase, assim como o clube que disputa a segunda divisão. Ele foi alvo de muitas críticas no fim do ano passado, em razão do rebaixamento do Cruzeiro para a Série B. E chegou a ser emprestado para o Fluminense neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, acabou retornando ao time mineiro em junho. Nos últimos jogos, antes de sofrer a lesão, Henrique vinha fazendo melhores apresentações, embora sem conseguir ajudar o time a deixar a zona de rebaixamento da tabela.

Estadão Conteúdo