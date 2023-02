Com homenagens à Turquia e Síria, Barcelona supera o Villarreal e abre 14 pontos

Com a ótima folga de 14 pontos na tabela do Espanhol, o Barcelona agora foca todas as suas fichas no mata-mata da Liga Europa

Existem rivais que são verdadeiras pedras no sapato de determinados times. Mas também há o contrário: os famosos “fregueses”. E na vida do Barcelona, enfrentar o Villarreal é certeza de vitória. Neste domingo a história não foi diferente. Mesmo jogando longe de seus domínios, os líderes do Campeonato Espanhol somaram mais um triunfo no confronto, por 1 a 0, abrindo impressionantes 14 pontos sobre o rival Real Madrid na classificação, com dois jogos a mais. Foi a oitava vitória nos últimos dez encontros. Na história, em 52 confrontos, pela 32ª vez a equipe catalã sai vencedora.

Antes do apito inicial, as equipes se uniram para uma foto no centro do gramado em homenagem às vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. “Cada minuto conta. LaLiga com a Turquia e a Síria”, trazia a placa. O time catalão entrou para o aquecimento com uma camisa pedindo todo suporte às vítimas. Ainda houve um minuto de silêncio, com times abraçados e muita gente emocionada.

Com a bola rolando, não demorou muito para o Barcelona abrir vantagem no Estádio La Ceramica. E foi um belo gol de Pedri em tabela com o experiente Lewandowski logo aos 18 minutos. Mesmo fora de casa, a equipe catalã mandou em toda a primeira etapa e merecia mais gols.

Empurrado pela torcida que lotou o estádio, o Villarreal voltou mais ousado do vestiário, na busca pelo empate. O jogo ficou equilibrado e o zagueiro Araújo salvou o gol da igualdade com corte providencial aos 15 minutos. Até então sossegado na partida, O Barcelona tinha bastante trabalho na defesa. Mas era perigoso na frente, ainda mais com espaços.

Em nova tabela envolvendo Lewandowski, o brasileiro Raphinha saiu na cara do goleiro e bateu rasteiro, para fora, desperdiçando ótima chance para ampliar e tranquilizar o Barcelona no jogo. Pedri quase fez um golaço, driblando os marcadores e batendo raspando. Mas estava impedido.

O Villarreal até chegou ao empate aos 44 minutos, mas a arbitragem flagrou impedimento no lance, para desespero dos jogadores do Villarreal. Os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti no minuto final. Não houve e o Barcelona celebrou um excelente e duro resultado.

Com a ótima folga de 14 pontos na tabela do Espanhol, o Barcelona agora foca todas as suas fichas no mata-mata da Liga Europa. Depois de fracassar na primeira fase da Liga dos Campeões, foi “rebaixado” para as oitavas da competição e deu azar no sorteio, com o Manchester United surgindo no caminho. O jogo de ida será quinta-feira, no Camp Nou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo