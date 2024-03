Com gol de Endrick, Palmeiras vence o Novorizontino e chega em mais uma final do Paulistão 

Por Fernando Viana

Na noite desta quinta-feira (28), o Palmeiras recebeu o Novorizontino, no Allianz Parque. Com o apoio do seus torcedores, o verdão venceu o Tigre por 1×0, e garantiu a vaga para a quinta final consecutiva. A jovem estrela Endrick marcou para o time da capital paulista.

Na primeira etapa, a equipe do interior foi melhor e teve as melhores oportunidades. Mas parou em Weverton e nas falta de eficiência nas finalizações. O Palmeiras, por sua vez, quase não ameaçou o Tigre.

Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou em um ritmo acelerado. Logo aos 7 minutos, a joia Endrick que voltava dos amistosos com a seleção brasileira, brilhou novamente, Após cruzamento, Flaco Lopez escorou para o menino que com muita calma fez o gol que deu a classificação para o Alviverde.

O Palmeiras vai para a quinta final seguida da competição, e vai em busca do vigésimo sexto título. O adversário do verdão será o Santos, um dos maiores rivais da equipe. Os jogos acontecem nos dois próximos domingos, 31 de março e 7 de abril, ambos às 18h. O primeiro jogo na Vila Belmiro e o segundo no Allianz.