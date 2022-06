Com duelos entre Brasil e Argentina, oitavas de final da Libertadores começam nesta terça

Com seis brasileiros ainda na disputa, três deles entram em campo hoje pelas oitavas de final da Libertadores da América

Seis brasileiros ainda estão na disputa pelo título da Libertadores da América: Athletico, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. E hoje, três deles entram em campo em jogos válidos pela ida das oitavas de final.

As partidas de volta estão marcadas para acontecer entre os dias 5 e 7 de julho, e quem passar de fase vai receber 1,5 milhão de dólares, equivalente a R$ 7,8 milhões na cotação atual. A grande decisão, em jogo único, será em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro.

Emelec x Atlético Mineiro

Na primeira fase, o Emelec, do Equador, estava no grupo do Palmeiras e passou em segundo lugar, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o Galo, semifinalista da edição passada, foi o líder do grupo D com 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota.

O jogo será nesta terça (28), às 19h15, no George Capwell, que fica em Guayaquil, sem altitude. A partida será transmitida pela ESPN, e quem passar, enfrentará o vencedor do duelo entre Cerro Porteño e Palmeiras.

Corinthians x Boca Juniors

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Em duelo entre Brasil x Argentina, Corinthians e Boca Juniors, que já se enfrentaram na fase de grupos, voltam a se encontrar. Na primeira fase, os argentinos ficaram em primeiro no grupo com 11 pontos, mas no confronto direto, o Timão levou a melhor, com uma vitória e um empate, e terminou com 10 pontos conquistados.

A partida será realizada na Neo Química Arena, às 21h30, com transmissão do SBT e da Conmebol TV. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Tolima e Flamengo.

Athletico x Libertad

Assim como no confronto citado anteriormente, Athletico e Libertad também já se enfrentaram na fase de grupos, com o time paraguaio ficando na liderança pelo saldo de gols. No confronto direto, uma vitória para cada.

O jogo de ida será na Arena da Baixada, às 21h30 desta terça (28), com transmissão da ESPN. Na próxima fase, o adversário virá do duelo entre Fortaleza e Estudiantes.

Cerro Porteño x Palmeiras

Atual campeão da competição, o Palmeiras terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento e a melhor campanha geral, franco favorito a levar mais uma taça – a terceira consecutiva. Já a equipe paraguaia passou em segundo no grupo G, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O jogo será na quarta-feira (29), às 19h15, no La Olla, estádio localizado na cidade de Assunção, no Paraguai. A transmissão é da Conmebol TV. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Emelec e Atlético Mineiro.

Talleres x Colón

No primeiro dos dois confrontos que não envolvem brasileiros nas oitavas, o Talleres recebe o Colón na quarta-feira (29), às 19h15, no Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. A ESPN transmite o duelo entre as equipes argentinas.

O Talleres foi o segundo colocado do grupo do Flamengo, com três vitórias, dois empates e uma derrota (contra a equipe brasileira foi uma derrota fora de casa e um empate em casa. Já o Colón passou em primeiro de seu grupo, mas com uma pontuação menor do que o Talleres, 10 pontos.

Tolima x Flamengo

Outro invicto na primeira fase, o Flamengo teve a terceira melhor campanha geral, com cinco vitórias e um empate, passando em primeiro de seu grupo. Enquanto o Tolima passou em segundo na chave que tinha o Galo e o América-MG, tendo vencido os brasileiros no Brasil.

A partida será transmitida pela ESPN, e o vencedor do confronto espera o adversário da próxima fase no duelo entre Corinthians e Boca Juniors. O jogo acontece na quarta (29), às 21h30, no estádio Manuel Murillo Toro, em Tolima, Colômbia.

Vélez x River Plate

No outro confronto que não envolve brasileiros, o River Plate, dono da segunda melhor campanha na primeira fase, enfrenta o Vélez, que fez oito pontos na fase inicial, quando estava no grupo do Red Bull Bragantino.

Dentre os classificados das oitavas de final, o Vélez teve a pior defesa, enquanto o River teve o segundo melhor ataque, atrás apenas do Palmeiras. O jogo será às 21h30 de quarta (29), no José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina, com transmissão da Conmebol TV.

Fortaleza x Estudiantes

Para fechar os duelos de ida das oitavas de final, o Fortaleza recebe o Estudiantes na quinta-feira (30), às 21h30, no Castelão, com transmissão do Facebook. A equipe brasileira, que faz sua estreia na Libertadores, passou em segundo no grupo do River Plate, mas não vive um bom momento no campeonato nacional.

Já o Estudiantes é um dos maiores campeões da competição, com quatro títulos conquistados, o último deles em 2009. Dono da quarta melhor campanha da primeira fase, a equipe argentina perdeu apenas um jogo, enquanto os brasileiros foram derrotados duas vezes, contra o Colo-Colo e o River Plate.

