Com dois de Lucero, Fortaleza brilha e goleia o Juventude pelo Brasileirão

ITALO CAMPOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Fortaleza comandou a partida e venceu o Juventude por 5 a 0 neste sábado (10), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Lucero (duas vezes), Marinho, Calebe e Pochettino, o Leão do Pici foi mais atuante durante todo o jogo e garantiu mais três pontos na competição.

Com o resultado, o Leão do Pici sobe momentaneamente para 9° posição no Campeonato Brasileiro, somando 10 pontos. O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Bucaramanga pela 5° rodada da Libertadores.

Já o Juventude ocupa, de forma provisória, a 16ª colocação no Brasileirão, com 7 pontos conquistados. A equipe terá a semana livre e retorna aos gramados no próximo dia 18, em duelo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou bem e encontrou o gol logo nos minutos iniciais. Perto da metade do primeiro tempo, o Leão do Pici voltou a se impor e teve pelo menos duas boas oportunidades para ampliar o placar. O time gaúcho não criou nenhuma chance de gol e se manteve mais recuado, sofrendo pressão.

O Tricolor do Pici voltou para o segundo tempo com a intenção de definir rapidamente a partida. Nos primeiros minutos, o Fortaleza aumentou a pressão, disparando mais chutes ao gol, incluindo um que carimbou o travessão. O Juventude não conseguiu se ajustar em campo e, sem reação, não conseguiu ameaçar o Fortaleza em nenhum momento. O Leão do Pici seguiu atacando, dominou a posse de bola e balançou a rede mais quatro vezes durante a segunda etapa.

Gols e destaques

1 a 0. O Fortaleza começou bem a partida e, em uma bola levantada na área, Lucero cumpriu seu papel de camisa 9: subiu com precisão e cabeceou para o fundo das redes.

Quase o segundo! Ávila aproveitou uma sobra dentro da área e finalizou com efeito. A bola passou raspando a trave, assustando o goleiro Marcão.

Pressão! Aos 23 minutos, o Tricolor do Pici manteve a intensidade com duas boas chances. Primeiro, o volante Sasha recebeu um ótimo passe e obrigou o goleiro a fazer boa defesa.

Mais uma! Na sequência, após jogada ensaiada em escanteio, Breno Lopes finalizou de dentro da área, mas a bola não entra e tira tinta da trave.

Defesaça! Em cobrança de falta, Pochettino bateu com precisão, mas Marcão apareceu novamente. O goleiro saltou bem na bola e fez mais uma grande defesa na partida.

Lucero quer mais um! Já na segunda etapa, Pochettino apareceu dentro da área e finalizou rasteiro, mas Marcão fez a defesa. No rebote, Lucero pegou forte na bola, que explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.

2 a 0! Marinho apareceu bem pela lateral e tentou encobrir o goleiro com uma cavadinha, mas a bola não foi direto para o gol. Breno Lopes também chegou na jogada, e, mesmo com Marinho ainda tentando concluir, os dois dividiram a bola na pequena área. Quase caindo, Breno ainda tocou nela, mas a arbitragem atribuiu o gol a Marinho.

3 a 0! Em um contra-ataque rápido, Lucero recebeu a bola dentro da área e, com visão de jogo, encontrou Pochettino livre. O meio-campista dominou, levantou a cabeça e finalizou com classe, marcando um golaço.

4 a 0. Kervin Andrade driblou a marcação pela lateral e fez o cruzamento rasteiro. Sem a presença de nenhum defensor, Lucero apareceu livre na área e ampliou o marcador.

5 a 0! Calebe,bem posicionado dentro da área, apareceu para marcar mais um gol e selar a goleada.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 5 x 0 Juventude

Local: Estádio Presidente Vargas em Fortaleza

Data e Hora: 10 de maio de 2025, às 16h00 (Horário de Brasília)

Competição: 8° rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Fernanda Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Ênio (JUV), Lucero (FOR), Rodrigo Sam (JUV), Tinga (FOR), Giraldo (JUV), Jean Carlos (JUV)

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 2’/1ºT – Lucero (FOR), 17’/2° T – Marinho (FOR), 36’/2° T – Pochettino (FOR), 40’/2° T – Lucero (FOR), 43’/2° T – Calebe (FOR).

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Rossetto, Sasha e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juventude: Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca (Gilberto) e Batalla; Ênio (Vitor Pernambuco) e Gabriel Taliari (Jean Carlos). Técnico: Fábio Matias.