Com atuação brilhante de Anthony Davis, Lakers batem Suns; Knicks vencem Clippers

O Los Angeles Lakers conseguiu uma importante vitória por 123 a 110 em cima do Phoenix Suns, pela rodada de domingo da temporada regular da NBA, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. O triunfo mantém o time da Califórnia com chances de terminar entre os seis primeiros da Conferência Oeste e escapar do “play-in” (fase anterior aos playoffs).

O grande nome da partida foi Anthony Davis. O ala-pivô simplesmente brilhou e conduziu os Lakers a uma importante vitória para se recuperar na liga e deixar vivo o sonho de ultrapassar o Portland Trail Blazers na briga pela sexta posição Com 42 pontos, 12 rebotes, cinco assistências, dois tocos e três roubos, Davis teve uma atuação de gala.

Ainda sem LeBron James, Dennis Schröder e Kyle Kuzma, este que sentiu um problema nas costas e foi cortado de última hora do duelo, coube a Alex Caruso e Kentavious Caldwell-Pope serem importantes coadjuvantes dos Lakers. Ambos anotaram 17 pontos, com Caruso ainda aparecendo muito bem na parte defensiva, como de costume.

O destaque pelo lado dos Suns foi o reserva Cameron Payne, que fez excelente partida com 24 pontos. Devin Booker foi mais modesto do que de costume e terminou a partida com 21 pontos e seis rebotes e o armador Chris Paul anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 13 pontos e 10 assistências.

A vitória deixa os Lakers na sétima posição do Oeste (38 vitórias e 30 derrotas), colados nos Blazers, último time que está se classificando direto para os playoffs até o momento. O próximo compromisso é nesta terça-feira, quando recebe o New York Knicks.

Já os Suns seguem em segundo na mesma conferência com campanha de 48 vitórias e 20 derrotas. O time do Arizona continua na perseguição ao Utah Jazz, que tem a melhor da campanha da NBA até o momento. O próximo duelo da equipe é também nesta terça-feira, quando visita o Golden State Warriors.

Horas antes, no mesmo ginásio, os Knicks entraram em quadra e derrotaram o Los Angeles Clippers por 106 a 100. A temporada tem sido de ressurreição para o time de Nova York, que tem a melhor defesa da NBA. Agora com 38 vitórias e 30 derrotas, a franquia ficou a dois triunfos de conquistar uma vaga direta nos playoffs

Os Knicks voltaram a vencer depois de duas derrotas, para Suns e Denver Nuggets, que interromperam uma série de oito vitórias seguidas. Com isso, a equipe ficou em uma situação confortável na Conferência Leste, na quarta posição, com certa distância para o Boston Celtics, o primeiro na zona de “play-in”. Já os Clippers, que já se classificaram aos playoffs, permaneceram na terceira posição no Oeste.

Ainda sem Alec Burks, os visitantes obtiveram a maior pontuação de dois titulares na temporada. Com 25 pontos e 64,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, Derrick Rose foi um deles. O cestinha da equipe na partida ainda anotou oito assistências, seis rebotes e um roubo de bola. O outro foi Reggie Bullock, com 24 pontos, além de um toco e dois roubos de bola em seus 45 minutos em quadra.

O cestinha da partida foi Kawhi Leonard, com 29 pontos. Mas a atuação do craque dos Clippers não foi das melhores. O MVP da temporada 2013/2014 só acertou 34,6% dos arremessos de quadra e 14 de seus pontos só vieram na etapa final. Em outros aspectos, o atleta foi pouco participativo, com só quatro rebotes e três assistências. E Paul George não estava inspirado. O ala anotou 18 pontos, oito rebotes e quatro assistências, convertendo apenas duas das nove tentativas para três.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Boston Celtics 124 x 130 Miami Heat

Los Angeles Clippers 100 x 106 New York Knicks

Charlotte Hornets 110 x 112 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 97 x 124 Dallas Mavericks

Orlando Magic 96 x 128 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 96 x 108 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 123 x 110 Phoenix Suns

Sacramento Kings 126 x 98 Oklahoma City Thunder

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Estadão Conteúdo