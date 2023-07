Com 6 brasileiros, oitavas de final da Libertadores começam nesta semana

Dois deles, Palmeiras e Atlético-MG, fazem confronto direto, com o jogo de ida em Belo Horizonte na próxima quarta-feira (2)

A Copa Libertadores inicia nesta semana sua fase de mata-mata, com os confrontos de oitavas de final, que terão seis times brasileiros.

Dois deles, Palmeiras e Atlético-MG, fazem confronto direto, com o jogo de ida em Belo Horizonte na próxima quarta-feira (2).

O ‘Verdão’, que tem o melhor aproveitamento do torneio até aqui, chega mais uma vez como um dos favoritos ao título, que já conquistou em 1999, 2020 e 2021.

O time paulista terá um duro desafio contra o Galo, que apesar de não viver um bom momento, conta com a dupla de ataque formada por Hulk e Paulinho, artilheiro da Libertadores com 7 gols.

Na quinta-feira, no Maracanã, o atual campeão Flamengo recebe o Olimpia do Paraguai, que há duas semanas demitiu de forma surpreendente o técnico uruguaio Diego Aguirre, apesar da boa campanha na fase de grupos.

O Rubro-Negro chega para o confronto com o ambiente em crise, após o preparador físico Pablo Fernández ter agredido o atacante Pedro no vestiário, em desentendimento ocorrido depois da vitória sobre o Atlético-MG no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Por sua vez, o Internacional visita o River Plate em Buenos Aires na terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ‘Colorado’ também não vive bom momento na temporada e vem de cinco jogos sem vitória, o último deles uma derrota em casa para o Cuiabá (2 a 1) pelo Brasileirão.

Por outro lado, o time gaúcho está invicto na Libertadores e o técnico argentino Eduardo Coudet, ex-jogador do River Plate, poderá contar com o reforço do atacante equatoriano Enner Valencia.

Também na terça-feira, o Fluminense terá um desafio interessante contra o Argentinos Juniors.

Depois de vencer o Santos no Maracanã por 1 a 0 no Brasileiro, o time do técnico Fernando Diniz vai a Buenos Aires à espera de um jogo “muito difícil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Argentinos Juniors “é um time que tem muita imposição física e técnica, principalmente quando joga em casa. Já tínhamos visto algo deles quando jogaram contra o Corinthians. Teremos que nos preparar para um cenário muito competitivo”, disse Diniz em entrevista.

Por fim, o Athletico-PR encara na terça-feira o Bolívar nos 3.600 metros de altitude em La Paz, no estádio Hernando Siles.

O time paranaense chega para o confronto reforçado pelo volante chileno Arturo Vidal, de 36 anos, que assinou com o clube em meados de julho, após rescindir com o Flamengo.

Na frente, o ‘Furacão’, atual vice-campeão do torneio, apostará mais uma vez nos gols e na boa fase do atacante Vitor Roque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros três confrontos fecham as oitavas de final da Libertadores: Nacional (URU) x Boca Juniors (ARG), Deportivo Pereira (COL) x Independiente del Valle (EQU) e Atlético Nacional (COL) x Racing (ARG).

Programação dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores:

Terça-feira:

Em Buenos Aires: Argentinos Juniors (ARG) – Fluminense (BRA)

Em La Paz: Bolívar (BOL) – Athletico-PR (BRA)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Buenos Aires: River Plate (ARG) – Internacional (BRA)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta-feira:

Em Montevidéu: Nacional (URU) – Boca Juniors (ARG)

Em Pereira: Deportivo Pereira (COL) – Independiente del Valle (EQU)

Em Belo Horizonte: Atlético-MG (BRA) – Palmeiras (BRA)

Quinta-feira:

Em Medellín: Atlético Nacional (COL) – Racing Club (ARG)

No Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Olimpia (PAR)

© Agence France-Presse