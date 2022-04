Com 4 gols de Gabriel Jesus, City goleia Watford e mantém liderança no Inglês

Com a vitória, os ‘Citizens’ chegam aos 80 pontos e abrem quatro de vantagem para os ‘Reds’, que amanhã fazem seu clássico local

Na acirrada disputa pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City passou toda a pressão para o Liverpool ao golear neste sábado o Watford por 5 a 1, com quatro gols do brasileiro Gabriel Jesus, em partida válida pela 34ª rodada.

Com a vitória, os ‘Citizens’ chegam aos 80 pontos e abrem quatro de vantagem para os ‘Reds’, que amanhã fazem seu clássico local contra o Everton.

Gabriel Jesus, que tinha apenas três gols em 1.455 minutos em campo até agora na Premier League, fez seu melhor jogo na temporada.

O brasileiro abriu o placar logo aos quatro da primeira etapa. Aos 23, repetiu a dose depois de receber passe de Kevin de Bruyne e, aos quatro do segundo tempo completou seu ‘hat-trick’ em cobrança de pênalti.

O quarto gol do atacante saiu aos oito minutos do segundo tempo, após tabela com De Bruyne. Gabriel Jesus também fez o passe para o gol de Rodri. Pelo Watford, quem balançou as redes foi Hassane Kamara.

Mais cedo, o Arsenal recuperou a quarta posição no Campeonato Inglês, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa, ao derrotar neste sábado o Manchester United por 3 a 1.

Foi a segunda vitória em três dias dos ‘Gunners’ contra um time do ‘Big Six’, depois de derrotar o Chelsea por 4 a 2 na quarta-feira.

O português Nuno Tavares, o inglês Bukayo Saka (de pênalti) e o suíço Granit Xhaka marcaram os gols do time londrino.

Cristiano Ronaldo, que foi aplaudido no Emirates Stadium em homenagem à perda de seu filho recém-nascido no início da semana, balançou as redes para o United e marcou seu 100º gol na Premier League.

Com a derrota, os ‘Red Devils’ ficam seis pontos abaixo da quarta colocação, com um jogo a mais, e praticamente dão adeus às chances de disputar a Champions na próxima temporada.

Com 60 pontos, o Arsenal está dois pontos à frente do Tottenham, que hoje visitou o Brentford e não saiu do 0 a 0. Leicester e Aston Villa também empataram sem gols na rodada.