Colômbia supera favorita Alemanha com gol de fenômeno de 18 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Com golaço de Caicedo e cabeçada salvadora de Vanegas, a Colômbia conseguiu uma vitória histórica, por 2 a 1, sobre a Alemanha e, de quebra, a liderança do Grupo H da Copa do Mundo feminina. A partida deste domingo (30) aconteceu em um pulsante Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália. Popp, de pênalti, marcou para as alemãs.

Caicedo superou susto em treino e assinou uma pintura. A jogadora da Colômbia passou mal durante um treinamento, mas atuou normalmente contra a Alemanha, e levantou a torcida com um golaço no segundo tempo.

Alemanha foi para o abafa, empatou com Popp, e viu Vanegas sacramentar o triunfo colombiano. É a primeira vez que a seleção alemã é derrotada por uma sul-americana.

Torcedores gritaram “si, se puede” (“sim, é possível”, em livre tradução do espanhol) e “olé”. Mais de 40 mil pessoais lotaram estádio de Sydney, e foram à loucura com o triunfo colombiano.

A Colômbia agora precisa de um empate para avançar no primeiro lugar da chave. A seleção chegou a seis pontos, três a mais em relação à vice Alemanha.

Alemanha disputa vaga com Marrocos, e a Coreia do Sul corre por fora. As alemãs têm os mesmos três pontos das marroquinas, mas melhor saldo. Já as coreanas ainda não pontuaram.

Vale lembrar que este grupo cruzará com a chave do Brasil nas oitavas de final.

Alemanha encara a Coreia do Sul, e a Colômbia enfrenta Marrocos. Os jogos serão na quinta-feira (7), pela última rodada da fase de grupos.

COMO FOI O JOGO

Colômbia não se intimidou e fez um começo de jogo truncado contra as alemãs. As colombianas não se intimidaram, partiram para o ataque – especialmente pelos lados — e pressionaram a troca de passes da Alemanha que, por sua vez, sofreu para criar jogadas diante das firmes divididas e demorou para chegar à meta de Pérez.

Alemanha equilibrou, mas seguiu sofrendo com a marcação colombiana. A partir da segunda metade do primeiro tempo, as alemãs conseguiram colocar a bola no pé e encontrar alguns espaços para chegar ao ataque, mas sempre enfrentando uma forte marcação das colombianas. Tanto que a melhor chance as germânicas aconteceu apenas aos 39 minutos.

Partida ficou aberta, e brilhou a estrela de Caicedo. Colômbia e Alemanha voltaram para o segundo tempo agressivas e em busca da vitórias, mas com dificuldades para criar chances claras. Até que a jovem colombiana de 18 anos chamou a responsabilidade e colocou a bola no ângulo de Frohms.

Alemanha protagonizou um bombardeio, e Popp diminuiu de pênalti. Atrás no marcados, as alemãs partiram para cima, encurralando a Colômbia em seu campo, e tentaram chegar ao gol tantos com a bola no chão quanto em jogadas alçadas na área. Mas o gol veio em pênalti, friamente cobrado por Popp.

Torcida empurrou, e Vanegas deu a vitória para as colombianas. Após o empate, a Colômbia foi para o ataque em busca da segunda vitória nesta Copa e, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol veio na bola parada.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Furou. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Oberdorf fez jogada pela esquerda e cruzou para Maguil, que furou. Buhl ficou com a sobra, finalizou e a bola saiu em escanteio.

Para fora! Aos 39 minutos do primeiro tempo, a Alemanha triangulou pela esquerda, Montoya interceptou e a bola sobrou para Popp, livre na segunda trave. A atacante, porém, chutou para fora.

Respondeu a Colômbia. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Deboya recebeu na entrada da área e finalizou. A bola passou perigosamente perto do travessão.

Que golaço! Aos 7 minutos do segundo tempo, Usme cobrou escanteio, a zaga alemã cortou e a bola sobrou para Linda Caicedo, que se livrou de duas marcadoras e colocou no ângulo para fazer 1 a 0.

Passou perto! Aos 15 minutos do segundo tempo, Caicedo tentou um drible para trás e a bola sobrou para Popp, que finalizou por cima do travessão.

Popp empatou. Aos 44 minutos do segundo tempo Pérez derrubou Oberdorf na área. Popp foi para a cobrança e empatou.

Vanegas decretou a vitória. Aos 51 minutos do segundo tempo, Vanegas, livre na marca do pênalti, empurrou para o fundo da rede após cobrança de escandeio.

Estádio: Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália

Arbitragem: Melissa Borjas

Assistentes: Shirley Susana Perello López e Sandra Ramirez

Cartões amarelos: Oberdorf (Alemanha); Bedoya (Colômbia); Ospina (Colômbia); Pérez (Colómbia)

Gols: Caicedo (Colômbia), aos 7 minutos do segundo tempo; Popp (Alemanha), aos 44 minutos do segundo tempo; Vanegas (Colômbia), aos 51 minutos do segundo tempo

Público: 40.499

ALEMANHA

Frohms; Huth, Hendrich, Doorsoun (Nusken) e Hagel; Oberdorf, Dabritz e Magull (Schuller); Brand, Buhl (Anyomi) e Popp. T.: Martina Voss-Tecklenburg

COLÔMBIA

Pérez; Carolina Arias, Carabalí (Ramos), Daniela Arias e Vanegas; Bedoya, Montoya (Ospina) e Lady Andrade (Santos); Usme, Linda Caicedo (Restrepo) e Ramírez. T.: Ángelo Marsiglia