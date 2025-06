Colômbia só empata com Peru, acumula 5º tropeço e vê vaga na Copa ameaçada

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Colômbia não conseguiu superar o calor de 32° C (com sensação de 35° C) em Barranquilla, só empatou com o vice-lanterna Peru por 0 a 0 e, além de desperdiçar a chance de ultrapassar o Brasil nas Eliminatórias, viu a vaga para a Copa do Mundo de 2026 ficar ameaçada.

O resultado estacionou os comandados de Néstor Lorenzo na 6ª posição, a última que garante vaga direta ao mundial, com 21 pontos. A Venezuela, que surge logo atrás e está na zona de repescagem, está jogando hoje e pode chegar aos 18.

Foi o quinto tropeço seguido dos colombianos nas Eliminatórias. A última vitória no torneio ocorreu em outubro de 2024, quando a seleção goleou o Chile por 4 a 0.

O Peru, por outro lado, não tem mais chances matemáticas de se garantir na Copa de maneira direta. A repescagem, no entanto, ainda é esperança para as últimas três rodadas.

As seleções voltam a jogar na terça (10) em compromissos pesados. A Colômbia encara a líder (e campeã) Argentina em Buenos Aires, enquanto o Peru recebe o embalado Equador em Lima.

COMO FICOU A TABELA

1 – Argentina: 34 pontos (15 jogos)

2 – Equador: 24 pontos (15 jogos)

3 – Paraguai: 24 pontos (15 jogos)

4 – Brasil: 22 pontos (15 jogos)

5 – Uruguai: 21 pontos (15 jogos)

6 – Colômbia: 21 pontos (15 jogos)

7 – Venezuela: 15 pontos (14 jogos)

COMO FOI O JOGO

Os donos da casa começaram o duelo tentando encurralar o adversário, mas não acertaram o gol nos 45 minutos iniciais. James Rodríguez protagonizou duas boas chances antes dos 10 minutos, mas foi bloqueado pelos zagueiros em ambas as tentativas. O centroavante Jhon Durán também ficou no quase em chute que passou perto da meta defendida por Gallese.

Em uma das poucas investidas antes do intervalo, o Peru desperdiçou uma chance rara já perto dos acréscimos: após erro de Mina, a bola sobrou para Guerrero, que desalinhou a marcação com um toque açucarado para Flores já dentro da área. O camisa 20, no entanto, parou em um atento Mier, que saiu do gol e bloqueou a finalização com o pé direito.

O 2° tempo continuou frio diante do calor de Barranquilla, e as equipes pouco produziram até os 20 minutos. Néstor Lorenzo, então, resolveu fazer uma mudança dupla e acionou Hinestroza, sensação da Libertadores, e Campaz, meia ex-Grêmio, para os lugares de Arias e Hernández.

As tentativas finais tiveram a Colômbia voltando a desperdiçar boas chances de gol. Além da bola na trave de Suárez, um dos lances mais claros saiu a partir dos pés de Campaz, que invadiu a área totalmente livre pela ponta esquerda e errou na hora do cruzamento.