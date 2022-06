Clubes do Brasileirão fazem homenagens ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Por meio das redes sociais e dentro de campo, vários clubes das Sérias A e B prestaram homenagens ao Dia do Orgulho LGBTQIA+

Ontem, no dia 28 de junho, foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e vários clubes das Séries A e B do Brasileirão fizeram homenagens. Mas as manifestações começaram ainda na semana passada, quando o ex-jogador Richarlyson se declarou bissexual. No mesmo dia, as torcidas organizadas do Vasco assinaram um Código de Ética e um manifesto contra a Homofobia, e o clube fez uma bela ação dentro de campo.

Mas as homenagens não pararam por aí, e por meio das redes sociais, os clubes postaram mensagens sobre o direito de amar e pregaram o respeito. No Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não deixaram a data passar em branco.

As grandes equipes de São Paulo também não ficaram para trás.

Além de postar a homenagem, o Santos também criou uma linha de copos do “Dia do Orgulho” para vender nesta quarta-feira (29), quando entra em campo em jogo pela Sul-Americana.

Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, onde os quatro times entraram em campo na noite de ontem, as homenagens aconteceram dentro e fora do campo. O América-MG não postou uma arte, mas vem promovendo uma série de ações de conscientização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Sport, que no ano passado virou alvo de polêmica após um conselheiro do clube gravar áudios homofóbicos sobre o ex-BBB Gil do Vigor, foram feitas várias ações contra o preconceito e criado a vice-presidência de diversidade. Além disso, o clube lançou uma camisa de ‘Dia do Orgulho’.

Foto: Sport Club do Recife

Ainda no Nordeste, clubes como o Bahia e o Fortaleza também prestaram homenagens.