Com cinco brasileiros, oitavas da Sul-Americana começam hoje

Além de Libertadores, a Sul-Americana também movimenta a noite no mundo do futebol. Cinco brasileiros ainda estão na disputa pelo título e estão nas oitavas de final: Atlético Goianiense, Ceará, Internacional, São Paulo e Santos.

Quem avançar para as quartas recebe uma premiação de 600 mil dólares, equivalente a R$ 3 milhões. As partidas de volta serão disputadas entre os dias 5 e 7 de julho.

Nacional x Unión Santa Fé

Para abrir a disputa das oitavas, o Nacional, que veio como 3º colocado da Libertadores, recebe o Unión Santa Fé nesta terça-feira (28), às 19h15, no Parque Central, em Montevidéu, Uruguai, com transmissão da Conmebol TV.

O time argentino teve a melhor campanha do grupo H, eliminando o Fluminense da competição, com três vitórias e três empates. Quem seguir para a próxima fase enfrenta o vencedor do duelo entre Olímpia e Atlético Goianiense.

Colo-Colo x Internacional

O Colo-Colo acabou deixando a Libertadores após um terceiro lugar no grupo de River Plate e Fortaleza, e agora tenta se manter vivo na Sul-Americana contra o Inter, que se classificou após três vitórias e três empates na primeira fase.

A partida será nesta terça-feira (28), às 21h30, em San Carlos de Apoquindo, localizado em Santiago do Chile. A transmissão será da Conmebol TV, e quem passar, enfrenta ou o Deportivo Cali ou o Melgar.

The Strongest x Ceará

O Ceará teve a melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana, passando com seis vitórias em um grupo que tinha o Independiente. Agora, terá pela frente o The Strongest, que venceu apenas um jogo na Libertadores.

A partida será na quarta-feira (29), às 19h15, no Hernando Siles, estádio que fica em La Paz, na Bolívia, e tem uma altitude de mais de três mil metros. A transmissão é da Conmebol TV, e quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre São Paulo e Universidad Católica.

Deportivo Táchira x Santos

O Santos ainda não convenceu na temporada, mas conseguiu a classificação para as oitavas da Sul-Americana por ter feito um gol a mais que o Unión La Calera. Já o Táchira acabou eliminado no grupo do Palmeiras na Libertadores, tendo levado duas goleadas do brasileiro.

O duelo será na quarta (29), às 21h30, no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, com transmissão da Conmebol TV. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Independiente del Valle e Lanús.

Deportivo Cali x Melgar

Fechando a rodada de jogos de quarta, o Deportivo Cali, que caiu da Libertadores após ficar atrás de Boca Juniors e Corinthians, recebe o Melgar, que passou em primeiro em um grupo que tinha o Racing e o Cuiabá.

A partida será às 21h30, no Coloso Palmaseca, na Colômbia, com transmissão da Conmebol TV. Quem passar, pega o vitorioso do duelo entre Colo-Colo e Internacional.

Universidad Católica x São Paulo

Dono da segunda melhor campanha da primeira fase, o São Paulo visita a Universidad Católica na quinta-feira (30), Às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo, com transmissão da Conmebol TV. Quem passar, pega o The Strongest ou o Ceará.

Na fase inicial, a equipe paulista teve cinco vitórias e um empate, enquanto os chilenos só venceram um jogo na libertadores, onde estava no grupo de Flamengo e Talleres.

Olímpia x Atlético Goianiense

O Atlético Goianiense fez uma grande campanha na fase de grupos, passando pela LDU, que era a favorita. Já os paraguaios acabaram eliminados da Libertadores por um gol de saldo, e viu o Colón e o Cerro Porteño ficarem com as vagas.

A partida de ida será no Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, às 21h30 de quinta-feira (30), com transmissão da Conmebol TV. Quem passar enfrenta ou o Nacional ou o Unión Santa Fé.

Independiente del Valle x Lanús

Para fechar os duelos das oitavas, o Independiente del Valle, eliminado da Libertadores no grupo do Atlético Mineiro, recebe o Lanús, que teve três vitórias, dois empates e uma derrota até então na competição.

O jogo será em Atahualpa, em Quito, Equador, com altitude de 2.800 metros, às 19h15 de quinta-feira (30), com transmissão da Conmebol TV. Quem passar de fase enfrenta o vencedor do duelo entre Feportivo Táchira e Santos.

