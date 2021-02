Clube esquece jogador em posto durante viagem para jogar Copa da França

PUBLICIDADE

O Louhans-Cuiseaux, clube da quarta divisão francesa, encarou 212 km de viagem para enfrentar o Belfortaine em uma partida válida pela sétima rodada da Copa da França no domingo (7). Tudo parecia nos conformes para a equipe -até que, ao chegar no estádio, a comissão técnica percebeu que o lateral direito titular havia sido esquecido no meio do caminho.

A delegação do time da Borgonha, região centro-leste da França, estava dividida em dois micro-ônibus para a viagem de 2h30 até a cidade de Belfort. No meio do caminho, os atletas e a comissão técnica aproveitaram uma parada em um posto para comer e ir ao banheiro.

Após um intervalo de 30 minutos no local, todos retomaram seus assentos e seguiram em direção ao estádio em que a partida seria realizada. Todos, menos Thierry Njoah Eboa, lateral direito que seria titular no confronto.

“Fui ao banheiro da estação e quando saí não vi mais os dois micro-ônibus”, disse o jogador para o site Actufoot.

O erro só foi percebido já nos vestiários, durante a preparação para a partida. Thierry havia embarcado com o restante da delegação na saída de Louhans, portanto, ele só poderia estar em um lugar: esquecido no posto da estrada.

“Durante a primeira parte da viagem, dormi debaixo de um casaco e os meus companheiros acharam que eu ainda estava dormindo ali”, explicou Thierry sobre o porquê de ninguém ter percebido seu sumiço no restante da viagem.

A comissão técnica, então, despachou um carro para percorrer cerca de 100 km na direção oposta e buscar o atleta, que seria importante no duelo contra o Belfortaine.

A missão de resgate foi concluída com atraso. Thierry não chegou a tempo do ponta pé inicial e viu parte do duelo válido pela Copa da França sentado no banco de reservas.

Ao menos, a ausência do lateral não causou prejuízo dentro de campo pelo Louhans-Cuiseaux, pois a equipe já vencia o Belfortaine por 3 a 0 aos 15 do segundo tempo, quando Thierry enfim entrou na partida.

Apesar de ter sofrido um gol, a equipe da Borgonha não sofreu mais sustos durante o dia e voltou para casa -sem esquecer ninguém no meio do caminho- com a classificação e uma boa história para contar.

As informações são da Folhapress