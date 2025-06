City estreia na Copa de Clubes com vitória sobre o Wydad Casablanca (2-0)

Com caras novas no time titular, o Manchester City de Pep Guardiola estreou na Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira (18) com uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca.

Vencedor do Mundial no modelo anterior, quando a competição reunia apenas sete participantes (atualmente são 32), o time inglês fez sua superioridade prevalecer com gols no primeiro tempo de Phil Foden (2′) e Jérémy Doku (42′) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Com a vitória, o City lidera o Grupo G enquanto aguarda as estreias da Juventus e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que entram em campo ainda nesta quarta-feira, a partir das 22h00 (horário de Brasília), em Washington.

Depois de uma temporada para esquecer, Guardiola colocou em ação dois de seus novos (e milionários) reforços, o volante holandês Tijjani Reijnders e o atacante francês Rayan Cherki, que entraram como titulares.

Também começaram a partida o zagueiro brasileiro Vitor Reis (ex-Palmeiras) e o atacante Omar Marmoush, contratados na janela de fim de ano.

Começaram no banco figuras mais familiares dos ‘Citizens’, como Erling Haaland, Rodri e Ilkay Gündogan, que entraram no segundo tempo.

“Estou feliz com o desempenho e os três pontos”, disse Phil Foden em entrevista à DAZN após a partida. “É uma nova temporada, novos ares”.

City define no primeiro tempo-

Embora tivessem prometido lutar, os marroquinos resistiram por apenas um minuto e 50 segundos de bola rolando, quando o inglês Phil Foden aproveitou um rebote do goleiro Mehdi Benabid para fazer 1 a 0.

O gol cedo fez parecer com que os ingleses conseguiriam uma goleada, mas a falta da intensidade e pressão habituais eram perceptíveis.

Apesar de aparentemente jogar em um ritmo mais baixo, o City terminou o primeiro tempo com uma confortável vantagem de 2 a 0, depois que Jérémy Doku marcou seu 13º gol com a camisa da equipe aproveitando cobrança de escanteio de Foden.

Pouca coisa mudou no panorama do jogo no segundo tempo, exceto pelas entradas de Haaland e Rodri.

Como de costume, o time de Manchester controlou a posse de bola, mas criou poucas chances de gol contra um adversário que contou com a festa de seus torcedores, que compareceram em bom número.

Mas o apoio das arquibancadas pouco adiantou para deter o poderoso City, que quase ampliou o placar nos acréscimos, quando Benabid salvou o Wydad em um lance cara a cara com Haaland.

Os ingleses voltam a campo pela Copa de Clubes no domingo, em Atlanta, onde enfrentam o Al-Ain. No mesmo dia, o Wydad terá pela frente a Juventus, novamente na Filadélfia.

Escalações:

Manchester City: Ederson (cap) – Rico Lewis, Vitor Reis, Nathan Aké, Nico O’Reilly – Phil Foden (Rodri 60′), Tijani Reijnders, Ryan Cherki (Erling Haaland 60′) – Savinho (Matheus Nunes 90’+2), Omar Marmoush (Ilkay Gündogan 69′), Jérémy Doku (Oscar Bobb 60′). Técnico: Pep Guardiola.

Wydad Casablanca: El Mehdi Benabid – Mohamed Moufid, Guilherme Oliveira, Bart Meijers (Ismail Moutaraji 75′), Abdelmounaim Boutouil, Fahd Moufi – Noureddine Amrabat (cap) (Samuel Obeng 62′), Oussama Zemraoui (Mickael Malsa 62′), El Mehdi Moubarik, Thembinkosi Lorch (Stéphane Aziz Ki 84′) – Cassius Mailula (Mohamed Rayhi 46′). Técnico: Amine Benhachem.

