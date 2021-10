Ciclista revela que estava grávida quando ganhou medalha de prata em Tóquio

No Instagram, a atleta de 27 anos vibrou com a notícia ao publicar uma foto ao lado do parceiro, segurando uma foto de ultrassom

A ciclista Elinor Barker, que disputou as Olimpíadas de Tóquio representando a Grã-Bretanha, revelou que estava grávida quando faturou a medalha de prata na disputa de perseguição por equipes, ocorrida em agosto. No Instagram, a atleta de 27 anos vibrou com a notícia ao publicar uma foto ao lado do parceiro, Casper, segurando uma foto de ultrassom.

“Casper e eu temos o prazer de anunciar que estamos esperando nosso primeiro filho! Não podemos acreditar como temos sorte e estamos tão animados para começar a próxima parte de nossas vidas juntos”, escreveu ela aos seus mais de 39 mil seguidores.

Pouco depois, Barker tirou de vez a curiosidade dos fãs ao confirmar que já estava grávida quando atuou no Japão, publicando uma sequência de fotos com o uniforme britânico em ordem cronológica. “E para vocês que fizeram as contas… sim, eu estava grávida nas Olimpíadas de Tóquio! Em algumas dessas fotos eu tinha alguma ideia, até que finalmente na última foto eu já tinha o teste de gravidez positivo no bolso.”