Chelsea decepciona mais uma vez e perde para Wolverhampton no Inglês

O Chelsea decepcionou mais uma vez e foi derrotado pelo Wolverhampton neste domingo (24) por 2 a 1, no último jogo da 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Com esta derrota, a oitava no campeonato, os ‘Blues’ se mantêm na décima posição na tabela com 22 pontos (6 vitórias e 4 empates), muito longe do líder Arsenal (40 pontos) e da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina no Tottenham (4º, 36 pontos).

Por sua vez, os ‘Wolves’ sobem da 14ª para a 11ª colocação, empatados em pontos com o próprio Chelsea e com o Bournemouth (12º), dez pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o Luton (18º).

Jogando em casa, o Wolverhampton abriu o placar com um gol de cabeça do gabonês Mario Lemina, após cobrança de escanteio de Pablo Sarabia (51′).

Nos acréscimos, Matt Doherty fez o segundo dos anfitriões aproveitando bola mal afastada pela defesa e batendo de chapa no canto (90’+3).

O Chelsea ainda diminuiu com o francês Christopher Nkunku (90’+6), que havia entrado no segundo tempo (58′) e marcou de cabeça após cruzamento de Raheem Sterling, mas a reação parou por aí.

A 19ª rodada, a última do primeiro turno, será disputada na semana que vem. O Liverpool (2º) visita o Burnley (19º) na próxima terça-feira, o Aston Villa (3º) enfrenta o Manchester United (8º) no mesmo dia e o Arsenal recebe o West Ham (6º) no sábado.

O Manchester City (5º), que há dois dias conquistou Mundial de Clubes da Fifa com vitória sobre o Fluminense na final (4 a 0), enfrenta o Everton (16º) na quarta-feira, no Goodison Park.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Quinta-feira:

Crystal Palace – Brighton 1 – 1

Sexta-feira:

Aston Villa – Sheffield United 1 – 1

Sábado:

West Ham – Manchester United 2 – 0

Tottenham – Everton 2 – 1

Nottingham – Bournemouth 2 – 3

Luton Town – Newcastle 1 – 0

Fulham – Burnley 0 – 2

Liverpool – Arsenal 1 – 1

Domingo:

Wolverhampton – Chelsea 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 40 18 12 4 2 36 16 20

2. Liverpool 39 18 11 6 1 37 16 21

3. Aston Villa 39 18 12 3 3 38 22 16

4. Tottenham 36 18 11 3 4 37 24 13

5. Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 20

6. West Ham 30 18 9 3 6 31 30 1

7. Newcastle 29 18 9 2 7 36 22 14

8. Manchester United 28 18 9 1 8 18 23 -5

9. Brighton 27 18 7 6 5 34 31 3

10. Chelsea 22 18 6 4 8 29 28 1

11. Wolverhampton 22 18 6 4 8 23 30 -7

12. Bournemouth 22 17 6 4 7 24 32 -8

13. Fulham 21 18 6 3 9 26 31 -5

14. Brentford 19 17 5 4 8 24 24 0

15. Crystal Palace 18 18 4 6 8 18 26 -8

16. Everton 16 18 8 2 8 23 22 1

17. Nottingham 14 18 3 5 10 19 33 -14

18. Luton Town 12 17 3 3 11 18 32 -14

19. Burnley 11 18 3 2 13 18 36 -18

20. Sheffield United 9 18 2 3 13 13 44 -31

© Agence France-Presse