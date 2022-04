Cerrado perde para o Paulistano e se distancia dos playoffs do NBB

Apesar dos 32 pontos do armador Stefano Pierotti, o Cerrado não foi páreo para o jogo coletivo do Paulistano

Gabriel de Sousa

[email protected]

Neste sábado (2), no Ginásio da ASCEB, o Clube Paulistano venceu o Cerrado Basquete por 80 a 76, complicando ainda mais a situação da equipe brasiliense, que sonha em ir pela primeira vez para os playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), mas que agora depende de uma sequência de vitórias e também de tropeços de quatro outros rivais.

Acontece que para o Cerrado, atual 14° colocado do NBB, conseguir uma posição de classificação nos playoffs do NBB, que será disputado pelas doze melhores campanhas, a equipe brasiliense precisa vencer todos os três próximos jogos, e ainda torcer por tropeços de Fortaleza Basquete Cearense, Caxias do Sul, Corinthians e Pato Basquete.

As chances de alcançar a fase de mata-mata seriam maiores se o time do técnico Bruno Lopes tivesse vencido o forte jogo coletivo do Clube Athletico Paulistano, comandado por Demétrius Ferracciú. O jogo foi disputado entre as duas equipes, com trocas de lideranças em oito oportunidades ao longo da partida.

Nos dois primeiros quartos, o Cerrado apostou no forte jogo defensivo e em transições rápidas para abrir uma diferença confortável para cima dos paulistas. O jogo rápido, liderado por Stefano Pierotti, que anotou 32 pontos, e por Ruan, que teve 18 pontos e 14 rebotes. Na metade do 2Q, a equipe da ASCEB chegou a abrir uma vantagem de 10 pontos para cima do Paulistano, deixando a sua torcida confiante em um triunfo.

Mesmo assim, minutos antes do intervalo, as jogadas coletivas do Paulistano começaram a se tornar eficazes contra a defesa brasiliense, e os visitantes foram para o intervalo com um ponto de diferença.

Na outra metade da partida, os visitantes lideraram o placar pela maior parte do tempo, liderado por Cauê, que com 18 pontos e 3 assistências, foi o destaque da equipe. O jogo teve os seus minutos finais destinados à muita emoção, com a distância entre as duas equipes não ultrapassando cinco pontos de diferença até o estouro do cronômetro, que terminou com a 15° vitória do Paulistano, que é o sétimo colocado do NBB e já está garantido nos playoffs, e com a 20° derrota do Cerrado Basquete, que agora irá lutar por um “milagre”.

Paulistano trilha sequência vitoriosa

Em entrevista para a equipe de reportagem do Jornal de Brasília, o técnico do Paulistano, Demétrius Ferracciú, comentou que a vitória fora de casa significou mais um triunfo em uma sequência de cinco vitórias nos últimos seis duelos da equipe no NBB.

“A confiança está alta para essa reta final de classificação para o playoff, o time tá atacando e defendendo bem, e essa sequência de vitórias com esse jogo coletivo é muito importante”, afirma Ferracciú.

A equipe do Paulistano irá permanecer aqui na capital federal, já que nesta segunda-feira (4) irá enfrentar o Brasília Basquete, no Nilson Nelson. Após este duelo, o time jogará também contra o Luvix/União Corinthians e o Caxias do Sul.

As vitórias são muito importantes para o Paulistano, que pode garantir de vez o mando de quadra nos playoffs da NBB. O técnico Demétrius Ferracciú disse que ainda serão feitos alguns ajustes na equipe antes do início da próxima fase, o que pode significar que novidades no plano de jogo da equipe podem ser feitas nos próximos três duelos.

Técnico do Cerrado exalta postura da equipe

O técnico do Cerrado, Bruno Lopes, lamentou a derrota para o Paulistano em casa e ressaltou a importância de vencer os últimos três jogos da primeira fase para levar o time à fase de playoffs do NBB. “Nós temos que levantar a cabeça, amanhã é um novo dia para a gente descansar e começar a trabalhar na segunda-feira. Nós temos três jogos ainda e a gente sabe que se a gente ganhar os três e às vezes até dois, dependendo de resultados, a gente tem chance matemática de se classificar”, afirmou.

O time do Cerrado estava desfalcado devido à falta do armador norte-americano Kenny Dawkins, lesionado no jogo passado da 30ª rodada diante o Franca. Segundo o técnico, Dawkins sentiu dores no pé durante a semana inteira e não pode jogar contra o Paulistano.

“Hoje teve a falta do Kenny Dawkins, ele fez uma falta muito grande, mas a equipe tá bem, nós vamos estar preparados para sexta-feira ir para o clássico contra o Brasília”.

Antes do jogo, Dawkins treinou um pouco com a equipe, mas ficou durante toda a partida sentado no banco de reservas. Após a derrota, Dawkins disse que espera jogar na próxima sexta-feira contra o Brasília, em um clássico que pode significar a permanência da esperança e a confiança da matemática na tão sonhada vaga nos playoffs.

Mesmo sem sair com a vitória, o técnico do Cerrado exaltou a postura do time em quadra e contou que foram detalhes nos últimos minutos do jogo que determinaram o resultado da partida. “Foi uma postura de briga, de entrega. […] A gente teve alguns momentos ruins durante a partida, mas a gente não abaixa a guarda, o time do Paulistano é um time que está em 7° lugar no NBB, não é um time fácil. […] Foram detalhes, principalmente nos três últimos minutos, onde eles tiveram uma efetividade no ataque e nós não, acho que foi o ponto determinante na reta final do jogo”, concluiu Lopes.

O Cerrado irá agora enfrentar o Brasília Basquete, no clássico regional que será disputado nesta sexta-feira (8), no Ginásio da ASCEB. No dia 13, o duelo é contra o Fortaleza Basquete Cearense, em Fortaleza. A equipe da capital federal irá se despedir da primeira fase do NBB enfrentando o UNIFACISA, em Campina Grande, no dia 15 deste mês.

*Colaborou Marcos Nailton

