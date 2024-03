Cerrado perde para Bauru após começo desastroso

Por Lucas Maia e Tariq Alves

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

O Cerrado Basquete foi derrotado em sua casa, o Ginásio da ASCEB, por 86 a 69 nesta terça-feira (26) pelo Bauru em jogo válido pela Fase de Classificação do NBB. Após sair atrás no primeiro quarto por 30 a 10, a equipe do DF não conseguiu reverter a desvantagem e saiu derrotada pela quinta vez seguida.

Destaque do Cerrado na derrota, Buiú lamentou o começo devagar, mas destacou os ajustes feitos por Régis Marrelli e pelos atletas em quadra para botar o time de volta no jogo.

“Acredito que no nosso primeiro quarto faltou muito físico. Eles jogaram muito fisicamente, trombando e tendo muito contato. Eles também souberam ler muito bem a nossa defesa, que foi uma coisa que se sobressaiu. Depois no final do primeiro tempo a gente veio com uma estratégia melhor e ajustamos umas coisinhas para conseguir defender melhor e pontuar também”, disse o armador.

Primeiro Tempo

A bola subiu na ASCEB e o Bauru já começou dominante, fazendo 14 pontos consecutivos e não deixando o time da casa responder. A defesa paulista, parecendo estar com 6 homens em quadra, conseguiu segurar o Cerrado sem pontuar até os 5 minutos e meio de relógio restantes no primeiro quarto.

Gemadinha acertou todos os arremessos que tentou nesse primeiro quarto, fazendo 9 pontos e liderando o time em pontos. O americano Jeremy, enquanto isso, se mostrou forte nos 2 lados da quadra, anotando 10 pontos e dando um toco espetacular.

Bauru

O Cerrado não conseguiu ter bom desempenho ofensivo, marcando apenas 10 no quarto inteiro com destaque para Buiú e Davi, que fizeram 3 pontos cada e lideraram o time no quesito. O primeiro quarto chegou ao fim com vantagem de 30 a 10 para o Bauru.

O Cerrado começou o segundo quarto com mais atitude e conseguiu manter uma defesa melhor e um ataque que, apesar de pontuar mais, ainda errava ao não conseguir trabalhar jogadas de forma eficiente e arriscar arremessos muito contestados.

O Bauru teve uma queda de rendimento no segundo período e não conseguiu pontuar como no primero. Defensivamente a equipe seguiu forte, apesar de deixar o time adversário pontuar mais.

O destaque do time visitante e do jogo no primero tempo foi o pivô Rodrigues, que com seus 14 pontos liderou a primeira metade de jogo em pontuação, além de ter sido muito eficiente em seus arremessos e ter tido uma grande atuação defensiva, liderando o time em rebotes e fazendo uma excelente marcação individual.

Para o time da casa o primeiro tempo foi bem mais complicado. O maior pontuador foi o experiente Davi, que fez 6 pontos e se mostrou essencial para a organização do Cerrado. Apesar disso, o time mostrou que precisava se ajustar para ser mais eficiente e tentar correr atrás do placar, de 48-25 para o time visitante.

Segundo tempo

O Bauru começou o terceiro quarto com a posse de bola, mas o primeiro a pontuar foi o Cerrado, com um arremesso de 3 pontos convertido por Davi. A equipe da casa abriu uma vantagem de 6 pontos logo no início e voltou pro jogo depois de terminar os dois primeiros quartos em desvantagem.

A cinco minutos para o fim, o Bauru chegou próximo e marcou seis pontos seguidos como resposta. O terceiro quarto terminou com o time do DF na frente por 5 pontos no placar parcial, vencendo por 22×17, no entanto a equipe paulista seguiu com a vantagem na partida.

O quarto período começou equilibrado e os dois times alternaram bons momentos e seguiu assim até o fim do jogo, a equipe da casa chegou a vencer este último período por um ponto (22 a 21), mas não foi o suficiente para reverter a desvantagem e os visitantes saíram vitoriosos por 86 a 69.

Próximos Jogos

O Cerrado agora viaja a São Paulo e enfrenta o Paulistano e o São Paulo nos dias dois e quatro de abril, respectivamente. Já o Bauru segue na capital federal para enfrentar o Brasília nesta quinta-feira (28) no Nilson Nelson. Em seguida, os paulistas jogam contra o São José dentro de sua casa.

O armador Buiú ressaltou a importância dos dois compromissos na capital paulista para as ambições do time na tabela de classificação:

“A gente tem que estar confiante em todos os jogos para a gente conseguir sair com a vitória. Uma ou até duas, se a gente conseguir chegar da viagem com vitórias boas seria muito importante para a gente na classificação da tabela.”