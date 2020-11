Ceni mora no Ninho e de madrugada prepara campo para treino no Flamengo

PUBLICIDADE

Leo Burlá

Rio de Janeiro, RJ

Rogério Ceni chegou ao Flamengo há apenas sete dias, mas tenta multiplicar o tempo livre que lhe resta para fazer o time reencontrar o caminho das vitórias. Em duas partidas, o treinador soma uma derrota e um empate, e adotou o estilo “corujão” para vencer.

Na madrugada de domingo para segunda (16), Ceni analisou a fundo o São Paulo, rival desta quartar (18), às 21h30, no Morumbi, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por volta de 3h da manhã, o agora rubro-negro desceu de seu quarto no Ninho do Urubu e montou o treino tático que iria dar na manhã seguinte.

Munido de lanterna, o treinador prendeu estacas e fez marcações no campo 1 do centro de treinamentos do Fla. Alojado no Ninho, Ceni quis aproveitar que as ideias para o jogo ainda estavam frescas para deixar montado todo o seu esquema de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda que a vitória não tenha chegado, o estilo do comandante tem agradado muito os jogadores, que elogiam a diversidade e intensidade das atividades propostas pelo novo chefe.

Conhecido pelo estilo obsessivo desde os tempos de jogador, Ceni não esconde seu desejo de ter sucesso na Gávea. Além do trato diário com os jogadores, o ex-goleiro está se esforçando para entender o funcionamento do clube e conhecer o mais rapidamente possível os funcionários que trabalham no dia a dia. A busca é por triunfos que recoloquem o Fla no caminho das vitórias e tragam de volta a confiança:

“O que mais tem nesse time aqui é coletividade. Um grupo parceiro, de tanta amizade, é gostoso de trabalhar todos os dias. O triste é voltar para casa sem a vitória. Todos estamos tristes”, disse Ceni, após o empate por 1 a 1 diante do Atlético-GO.

Para o jogo contra o seu ex-clube, Rogério certamente ainda perderá algumas horas de sono. Com muitas baixas, ele poderá ter nada menos que oito desfalques no jogo que vale a classificação à semifinal da Copa do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O momento é difícil. Infelizmente, vamos sofrer bastante neste início, pelas lesões, convocações e desgaste”, acrescentou.

As informações são da Folhapress