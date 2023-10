Ceni cita títulos e nega semelhança com Sampaoli em saída do Flamengo

No Flamengo, Ceni foi campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca (ambos em 2021) e do Brasileirão (2020)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, rejeitou a comparação feita por um repórter entre sua saída do Flamengo e a saída do treinador argentino Jorge Sampaoli.

A comparação foi sugerida na coletiva após a derrota do Bahia para o Flamengo, e Rogério Ceni citou os títulos conquistados na Gávea. Na opinião do treinador, o fato de ele ter sido campeão já torna todo o cenário diferente.

Rogério Ceni negou que tenha tido vários problemas de relacionamento. O treinador ainda disse que guarda boas lembranças do Flamengo.

Ceni admitiu que o áudio vazado foi determinante para sua saída do Fla. Apesar disso, o treinador disse que mal conhecia o funcionário que fez comentários depreciativos a respeito do então comandante do Flamengo.

No Flamengo, Ceni foi campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca (ambos em 2021) e do Brasileirão (2020). Ele comandou o time entre de novembro de 2020 e julho de 2021. Em 45 jogos, foram 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

Jorge Sampaoli, que deixou o time na última semana, não conquistou títulos. Ele chegou ao clube em abril e comandou a equipe em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O nosso momento [Ceni e Sampaoli] é bem distinto, eu fui três vezes campeão, esse é o primeiro detalhe. Eu não tenho nada para reclamar, só tenho coisas boas a falar, das pessoas, dos atletas, da comissão que aqui trabalhou. A pessoa do áudio vazado eu não conheço, essa pessoa eu cumprimentava na hora do almoço, ele não pode falar absolutamente nada de mim porque eu não troquei nada mais do que um ‘bom dia’, eu não sei o nome da pessoa, eu via na hora do almoço, nunca entrei na sala dessa pessoa. Isso é um outro problema. O que vale é a relação que a gente tem com as pessoas, com o clube, e problemas, todos passam. O Flamengo tem os seus problemas e tem pessoas capacitadas para resolver”, comentou Rogério Ceni, técnico do Bahia, em coletiva após derrota para o Flamengo.