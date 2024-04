Ceilândia vence Capital nos pênaltis e é tricampeão do Candangão

Por André Araújo

Agência Ceub/Jornal de Brasília

Mais de 15 mil presentes presenciaram neste sábado (6/4) a finalíssima do Candangão entre Ceilândia e Capital, no Mané Garrincha. A final foi decidida nos pênaltis.

O Ceilândia conseguiu o terceiro título de sua história após um empate sem gols no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o Ceilândia venceu o rival por 4 a 3.

O jogo

Foto: Filipe Fonseca/Agência Ceub

Como a primeira partida acabou com um empate em 1 a 1, as duas equipes entraram em campo precisando de uma vitória para conquistar o título.

No começo do jogo os dois times demonstraram nervosismo e ansiedade com maior frequência de erros de passes. O Ceilândia lançou-se, porém, mais ao ataque, mas errava na hora de finalizar.

No final do 1º tempo, o Capital melhorou na partida, e ameaçou uma reação. Sem nenhuma das equipes conseguir balançar as redes, as duas foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Foto: Filipe Fonseca/Agência Ceub

Capital no ataque

Na segunda etapa, a equipe do Capital manteve a postura com o qual terminou a primeira etapa, enquanto o Ceilândia diminuiu a intensidade.

Sem nenhuma grande chance, Capital e Ceilândia terminaram com o jogo empatado em 0 a 0. A decisão foi para os pênaltis

Nos pênaltis, os goleiros foram os grandes destaques, onde o Thiago Santos pegou 4 penalidades para o Ceilândia. Enquanto o Luan Santos pegou 3 para o Capital, onde não foi o suficiente para ficar com a taça.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira