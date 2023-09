CBF anuncia hoje nova comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina

A coletiva de imprensa presencial será às 15h, na sede da entidade, quando também haverá a convocação para a próxima data FIFA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá apresentar nesta sexta-feira (01/09), a nova comissão técnica que estará à frente da Seleção Brasileira Feminina de Futebol pelos próximos quatro anos, visando não só os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, como também a Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027.

A escolha do novo nome que vai comandar a Seleção Feminina se intensificou após conversas do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, com os seguintes profissionais: Arthur Elias, do Corinthians; Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino e Emily Lima, técnica da Seleção Feminina Peruana.

A coletiva de imprensa presencial será às 15h, na sede da entidade, quando também haverá a convocação para a próxima data FIFA, em setembro.