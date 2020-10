CBF adota três protocolos de segurança para partida contra a Bolívia

PUBLICIDADE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu um rigoroso protocolo de segurança para manter jogadores, comissão técnica e demais funcionários em proteção, no centro de treinamento, em Teresópolis-MG. Para blindar os profissionais da pandemia do novo coronavírus, a entidade adotou normas rígidas que interferem até em momentos de tempo livre dos atletas.

Durante o período de preparação para a partida de estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (9), contra a Bolívia, a entidade tem está cumprindo protocolos de segurança criados pelo próprio departamento médico, da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) e da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Isso resulta no fato dos jogadores estarem sendo testados assim que chegam à concentração, na Granja Comary. Além de fazerem exames no dia anterior e no posterior ao jogo.

Devido a grande quantidade de pessoas envolvidas na realização da partida, o centro de treinamento da seleção precisou passar por mudanças para que pudesse cumprir as normas de segurança e distanciamento social. Os 23 atletas convocados são divididos em pequenos grupos durante as refeições e manter distância uns dos outros por meio de divisórias de acrílico que impedem a disperção de gotículas de saliva no ar e o contato direto entre as pessoas.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, destacou a importância das medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento do atual momento e para que não haja perigo de contaminação durante a preparação da equipe. Todas as medidas protetivas são tomadas, como orientação, uso de álcool em gel e máscaras, distanciamento, além das adaptações que já foram feitas no refeitório, durante o transporte. Temos todo o cuidado para que o retorno seja seguro.”