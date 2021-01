Cássio recebe homenagens de Buffon e Casillas por 500 jogos

PUBLICIDADE

Cássio completará 500 jogos pelo Corinthians na partida contra o Bahia, nesta quinta, às 19h (de Brasília), e recebeu homenagens de grandes goleiros do futebol mundial, entre eles Buffon, Casillas e Neuer.

O Corinthians divulgou um vídeo de Cássio vendo as mensagens de parabéns. O primeiro a falar foi o ex-goleiro Óscar Córdoba, elogiado pelo camisa 12 corintiano.

“Até me arrepiei. Foi o cara que foi minha inspiração. Muito obrigado pelo vídeo. Quando comecei a jogar futebol, foi minha inspiração, comecei a vê-lo, a personalidade, é um cara que admiro muito. Tive o prazer de conhecê-lo no aeroporto. Obrigado. Fiquei muito feliz, de coração mesmo”, disse Cássio.

Mais tarde, foi a vez do italiano Gigi Buffon. “Quero parabenizá-lo por seus 500 jogos com o Corinthians. Estou realmente feliz por você e estou orgulhoso que, além de um grandíssimo goleiro brasileiro, tenha conquistado um objetivo tão importante. Boa sorte em tudo, para seu futuro, para seu presente, para sua carreira”, afirmou o goleiro italiano.

“C…, mano. Só as lendas. Só tem goleiro fera, só os monstros. Obrigado pela mensagem, Gigi. Receber uma mensagem do Buffon, não tem nem palavras. Desculpa os palavrões, mas é uma coisa surreal receber mensagens desses grandes goleiros, que são referências para mim. Você se espelhar, estar sempre olhando os goleiros de alto nível, que são top. Receber uma mensagem desses caras nos motiva mais a evoluir e a crescer”, declarou Cássio.

O espanhol Iker Casillas seguiu com os elogios: “Um forte abraço e parabéns por seus 500 jogos, que são muitos jogos. Estou convencido que vão chegar outros 500 mais. Estou muito contente e feliz por sua grande conquista”.

Já o alemão Manuel Neuer mandou um recado em português: “Cássio, parabéns pelos 500 jogos pelo Corinthians, muita sorte na sua carreira e tudo de bom. Abraço”.

Também falaram Gomes, Tainá (goleira do Corinthians), Lehmann (ex-goleiro do Arsenal), Oliver Kahn e Danrlei.

No fim, Cássio se emocionou ao lembrar de sua trajetória até chegar aos 500 jogos no Corinthians.

“Queria agradecer a Deus por tudo. Passa um filme na minha cabeça, lembro da minha vó, da minha família. Peço desculpas. Às vezes, tenho o meu jeito e não tenho agradado a todo o mundo, mas tento ser o melhor com todo o mundo. Muito obrigado a todo o mundo que me ajudou por eu ter chegado aqui. Muito obrigado, Corinthians, pela oportunidade de vestir a camisa, representar esse clube. Que esses 500 posam virar 600, 700, mas com trabalho, humildade, pé no chão e que possa virar mais títulos.”

Com informações da FolhaPress