Caso Luva de Pedreiro não é algo isolado

Transparência é grande aliada de influenciadores digitais

Por Danilo Strano

As relações entre empresários e influenciadores são norteadas por uma série de princípios que visam manter a harmonia e o equilíbrio entre as partes. Porém, não são poucos os casos que essa relação acaba desgastada e com ambas as partes insatisfeitas.

Os influenciadores são as grandes celebridades das novas gerações. Com visibilidade e salários astronômicos, esses jovens normalmente optam por escolher um empresário da área para gerir a parte comercial e administrativa de sua carreira.

O caso do Luva de Pedreiro, onde o influenciador se sente lesado e rompe esse acordo com empresário é algo muito comum. Como alguém que trabalha no setor há 10 anos, afirmo que isso é uma realidade que a maioria dos influenciadores vivência. Isso porque muitas vezes eles de fato terceirizam toda sua vida para o empresário, e não acompanham nada no âmbito de negociações e contas.

São poucos os casos que essa relação é duradora, mas eles existem. E fica evidente que a transparência é a chave para manter uma relação saudável. O influenciador tendo informações, sobre negociações, contratos, fluxo financeiro e etc., só assim a harmonia é garantida.

O caso Luva de Pedreiro serve como mais um alerta para todos influenciadores, priorizem uma relação transparente, melhor saber a realidade, independente de como ela se apresenta, do que ser surpreendido de forma negativa.