Casa de Ronaldo em Ibiza é assaltada e prejuízo é milionário

Na noite de domingo para segunda-feira, a casa que Ronaldo Fenômeno tem em Ibiza, uma ilha na Espanha, foi assaltada. O brasileiro não estava no local, mas havia alugado a propriedade para o jogador Marco Verrati, do Paris Saint-Germain. As informações são do jornal Diario de Ibiza.

A Guarda Civil do país assumiu as investigações do roubo, e as informações preliminares falam em um prejuízo de três milhões de euros, mais de 16,5 milhões de reais na cotação de hoje. Além de dinheiro, os assaltantes levaram várias joias do local.

No momento do assalto, a casa estava vazia e não havia sinais de arrombamento. Até o momento, Ronaldo e Verrati ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.