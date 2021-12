Casa de Cultura e Lufas realizam campeonato de futebol feminino

Evento ocorre no centro olímpico de Samambaia e vai até o dia 19

Com o objetivo de dar visibilidade às mulheres através do esporte, valorizando a identidade feminina, a Casa de Cultura Telar e a Liga Unificada de Futebol Amador de Samambaia (Lufas) realizam o campeonato de Futebol Feminino Amador da Força Ativa da Mulher (FAM). O torneio teve início no último sábado (11) e vai até o dia 19 de dezembro de 2021, no Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia Sul.

Segundo o coordenador do projeto, e idealizador da FAM, José Ferreira Passos, mais conhecido como Serrinha, a iniciativa faz parte de um importante processo de inclusão. “Queremos combater o preconceito, viabilizar o acesso dessas mulheres ao lazer e à construção de carreiras, além de desenvolver o senso de cidadania”, afirmou.

As atletas amadoras têm idades entre 16 e 35 anos. Os jogos serão abertos e gratuitos a toda a comunidade do Distrito Federal que quiser assistir.

Cronograma:

No dia 18/12, ocorrem os jogos da semifinal. A primeira rodada será o jogo entre o Campeão do Grupo A X Vice do Grupo B; a segunda rodada será o jogo entre o Campeão do Grupo B X Vice do Grupo A.

No dia 19/12, ocorre a final entre o Campeão da 1ª rodada do dia 04/12 X campeão da 2ª rodada do dia 04/12.

No dia 19/12 é o encerramento do torneio, onde serão premiadas as equipes vencedora e vice, com troféu e medalhas para todas as jogadora e equipe técnica de cada uma das duas equipes; também receberão troféus a melhor goleira, o (a) melhor técnico e melhor artilheira.

Serviço

Futebol Feminino Amador

Local: Samambaia Sul – QS 119 Área Especial

Datas: 11, 12, 18 e 19 de dezembro

Mais informações pelo Instagram: @forcaativafam