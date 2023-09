Capital confirma contratação do técnico Paulinho Kobayashi

“Felizmente, concluí minha passagem pelo Ferroviário com o campeonato e o acesso do time”, comemora o novo treinador

O Capital confirmou, nesta quinta-feira (21), a contratação do técnico Paulinho Kobayashi para o Candangão 2024. Campeão Brasileiro da Série D no sábado (16) com o Ferroviário (CE), o ex-jogador deve chegar ao Distrito Federal em novembro, quando inicia a preparação da equipe com foco no inédito título local e nas vagas para as competições nacionais.

“Há alguns meses a diretoria do clube entrou em contato comigo, mas eu falei que estava focado na reta final da Série D, mas voltaríamos a conversar assim que a competição terminasse”, destaca o treinador de 53 anos. “Felizmente, concluí minha passagem pelo Ferroviário com o campeonato e o acesso do time”, comemora e finaliza: “No dia seguinte, conforme combinado, voltei a falar com o Capital e demos início às negociações”.

Kobayashi assumiu o Tubarão da Barra em fevereiro deste ano. Foram 51 partidas, somando 26 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Além do bicampeonato da Série D, o treinador levou a equipe às quartas da Copa do Nordeste, à segunda fase da Copa do Brasil, conquistou o vice da Fares Lopes e ergueu a taça do Brasileiro.

Como jogador, o ex-atacante iniciou a carreira no fim da década de 1980, pelo São Caetano (SP). Passou por times tradicionais como Santos, Athletico-PR, Vitória, Ceará e América-RN, entre outros; além de uma quatro anos pelo futebol grego e uma breve passagem já no fim de carreira por equipe do DF.

Assim que pendurou as chuteiras, em 2009, virou auxiliar técnico do Bahia, rodando por equipes do interior paulista e do Nordeste, conquistando um Bicampeonatos Piauienses pelo Picos, em 2017 e 2018.

“Estávamos à procura de um técnico moderno da nova geração de treinadores brasileiros. O Paulinho se encaixa perfeitamente em nosso planejamento”, comenta o diretor de futebol profissional do Capital, Gustavo Cartaxo. “Ele descansa agora após o título da Série D, mas já estamos em contato para montar o plantel da próxima temporada. A partir da próxima semana, já teremos alguma novidade. Qualquer boato é pura especulação, uma vez que ainda não há acertos com ninguém”, finaliza o dirigente.