Idoso de 75 anos é preso após agredir e manter namorada em cárcere privado em Arniqueira

Na madrugada de sábado (9), um homem de 75 anos foi preso em flagrante por agredir e manter sua namorada, de 59 anos, em cárcere privado no Setor Habitacional Arniqueira, em Águas Claras.

Por volta das 2h30, um policial militar de folga, que é vizinho do casal, ouviu os gritos da vítima sendo agredida pelo homem. Ele imediatamente acionou as viaturas da região e tentou negociar com o agressor. No entanto, o homem ameaçou atirar no policial.

Diante da situação, a equipe policial tentou acessar o local através dos muros das casas vizinhas e conseguiu avistar a mulher pedindo socorro enquanto era arrastada para dentro da residência.

Para garantir a segurança da vítima e negociar a rendição do agressor, policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram acionados e compareceram ao local. Após cerca de uma hora de negociação, o homem decidiu se render.

A vítima, que apresentava dores no braço e na cabeça devido às agressões, foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para receber cuidados médicos. Já o agressor foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga).